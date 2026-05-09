Utemeljitelji HDZ-a 'oprali' svog eurozastupnika Sokola: 'Nema potrebe za takvim isprikama'

Zajednica utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman priopćenjen se osvrnula na izjave HDZ-ovog europarlamentarca Tomislava Sokola u intervjuu zbog kojih ga je dan ranije prozvao i šef stranke te premijer Andrej Plenković.

- Dužnosnik stranke Tomislav Sokol javnosti je iznenada pokušao objasniti po čemu se „razlikuje od predsjednika Vlade i HDZ-a“, pri čemu je iznio više potpuno netočnih političkih tvrdnji. Nakon njegovog istupa smatramo potrebnim reagirati na samo nekoliko političkih ocjena koje su pritom iznesene, jer istina nažalost uvijek prva strada kada osobna frustracija postane politička platforma. A upravo je ona prva stradala u tvrdnjama iz kojih proizlazi teza da se tek nakon koalicije HDZ-a s Domovinskim pokretom „normalni ljudi više ne osjećaju dužnima ispričavati zato što su desne, konzervativne i demokršćanske političke orijentacije“. Nadamo se da se Sokol nije osjećao „dužnim ispričavati za svoju političku orijentaciju“ od 2004-te kada se učlanio u stranku do koalicije s DP-om, jer kao član stranke koja je nastala upravo na državotvornim, narodnjačkim, demokršćanskim i domoljubnim temeljima za to uistinu nije imao razloga. Ti temelji nisu nastali jučer, niti su rezultat bilo koje koalicije. Na tim je vrijednostima HDZ nastao, na njima je predvodio stvaranje samostalne i međunarodno priznate Hrvatske, na njima je gradio hrvatske institucije i na njima i danas djeluje kao stožerna stranka hrvatskog političkog života.

Zato odbacujemo svaku izravnu ili neizravnu aluziju da bi HDZ bez “blagotvornog” utjecaja drugih, navodno „desnijih“ političkih opcija, bio manje vjerodostojan u svom hrvatstvu, državotvornosti ili demokršćanskom identitetu. Koalicije mogu biti izraz političkih okolnosti i parlamentarne većine, ali one ne mijenjaju temeljni identitet Hrvatske demokratske zajednice, koji hrvatski građani prihvaćaju i kojeg podupiru već treći uzastopni mandat.

Jednako tako odbacujemo svaku tvrdnju prema kojoj HDZ ili predsjednik Vlade Andrej Plenković pitanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini guraju „pod tepih“ ili ga žrtvuju radi dnevne politike. Briga za jednakopravnost Hrvata u BiH trajna je obveza hrvatske politike i jedno od strateških pitanja hrvatskog naroda. Upravo zato toj se temi mora pristupati odgovorno, institucionalno i državnički, a ne kroz pojednostavljene poruke koje mogu dobro zvučati u intervjuu, ali ne rješavaju složene međunarodne i ustavne odnose u Bosni i Hercegovini. Nema potrebe da bilo tko vlastito političko pozicioniranje gradi na tezi da je stranka koja je stvarala hrvatsku državu danas nedovoljno hrvatska, suverenistička ili nedovoljno svjesna položaja hrvatskog naroda u BiH.

Kao utemeljitelji Hrvatske demokratske zajednice smatramo svojom dužnošću jasno reći: HDZ se nikome ne treba dokazivati u hrvatstvu, državotvornosti i brizi za hrvatski narod. O tim vrijednostima možemo i trebamo razgovarati ozbiljno, odgovorno i argumentirano. Ali ih ne smijemo svoditi na dnevne političke poruke, osobna pozicioniranja ili naknadne lekcije onih koji su svoj politički prostor stekli upravo u Hrvatskoj demokratskoj zajednici - stoji u priopćenju koje potpisuje predsjednik Zajednice Radoslav Dumančić.