Utrka s vremenom u Japanu: I dalje traže preživjele ispod ruševina, broj mrtvih raste...

U jugozapadnom Japanu traje očajnička potraga za preživjelima nakon razornog potresa magnitude 7,1 koji je u utorak pogodio prefekturu Kumamoto. Broj poginulih popeo se na najmanje 23, a deseci su ozlijeđeni dok se tisuće spasioca bore s vremenom i teškim uvjetima.

Najgora razaranja zabilježena su na dvije ključne lokacije. U gradu Kashima, trgovački centar Aeon, koji je u trenutku potresa bio pun kupaca, pretrpio je katastrofalnu štetu. Iako je oko tri tisuće posjetitelja sigurno evakuirano na parkiralište, u drugom dijelu zgrade odjeknula je snažna eksplozija plina. Svjedoci kažu da je detonacija potresla područje jednako kao i sam potres. Drugi kat se urušio, zarobivši ljude ispod ruševina. Na ovoj je lokaciji potvrđeno najmanje šest smrtnih slučajeva. Predsjednik tvrtke Aeon, Akio Yoshida, javno se ispričao zbog "izgubljenih dragocjenih života".

Foto: Issei Kato

U obližnjem Yatsushiru, dimnjak u tvornici papira Nippon Paper Industries srušio se na zgradu. Spasioci su iz ruševina izvukli deset osoba, no za osam radnika nije bilo spasa. Potraga za još jednim nestalim radnikom se nastavlja.

Tisuće u skloništima, spasioci se bore s vrućinom

Spasilačke operacije, u kojima sudjeluju i pripadnici japanskih obrambenih snaga, otežavaju nesnosne ljetne vrućine i stalna prijetnja novih podrhtavanja. U prva 24 sata zabilježeno je [više od 200 naknadnih potresa](https://www.nippon.com/en/japan-data/h02858/). Gotovo 35.000 kućanstava ostalo je bez struje, a tisuće i bez tekuće vode, što dodatno povećava rizik od toplinskog udara. Više od 10.000 ljudi noći provodi u stotinama otvorenih skloništa, poput školskih dvorana, gdje se užurbano postavljaju agregati za napajanje klima uređaja.

Foto: KYODO

Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je kako je ovo "utrka s vremenom".

​- Postoje ljudi koji još čekaju spašavanje. Uložit ćemo sve napore da pronađemo i spasimo što više ljudi - poručila je Takaichi.

Stanovnici su u šoku. Kiyoshi Matsunaga, 74-godišnjak koji živi u blizini uništenog trgovačkog centra, zatekao se u supermarketu. Podrhtavanje ga je podsjetilo na smrtonosni potres koji je pogodio istu regiju prije deset godina.

Foto: Issei Kato

​- Bio sam prestravljen. Stvari su padale s polica, nisam se mogao pomaknuti - ispričao je. Među poginulima je i vijetnamski tehnički pripravnik na kojeg se srušila dizalica u tvornici.

*uz korištenje AI-ja

