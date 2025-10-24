Obavijesti

News

Komentari 0
SLIJEDI SASLUŠANJE

Utvrdili listu od 13 kandidata za izbor tri nova ustavna suca

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Utvrdili listu od 13 kandidata za izbor tri nova ustavna suca
Zagreb: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav jednoglasno utvrdio listu kandidata za Ustavni sud | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u petak je utvrdio listu od 13 kandidata za izbor tri nova suca Ustavnog suda, nakon čega slijedi njihovo saslušavanje pred tim radnim tijelom

Potom slijedi međustranačko usuglašavanja s obzirom na to da je za njihov izbor potrebna dvotrećinska većina u Saboru. Od 14 kandidatura za nove ustavne suce pristiglih Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, jednoglasno ih je kao pravovaljane Odbor prihvatio 13, dok kandidatura osječkog pravnika Vladimira Šplajta nije pravovaljana jer ne zadovoljava uvjet od 15 godina radnog staža u visokoj stručnoj spremi. Odbor je utvrdio da su sve formalne uvjete ispunili Senad Bajramović, Marko Bonifačić, Neven Cirkveni, Željko Matijašec, Oliver Mittermayer, Željko Pajalić, Mate Tomislav Peroš, Goran Selanec, Domagoj Sivrić, Štefica Stažnik, Ljiljana Stipišić, Mladen Sučević i Lidija Vidjak.

Predsjednik Odbora Ivan Malenica (HDZ) rekao je da će naknadno utvrditi datum kada će se kandidati pozvati na javni razgovor.

Pojasnio je da će se kandidati uvodno predstaviti Odboru čiji će članovi imati pravo postaviti im tri pitanja. Predstavljanje kandidata trebalo bi trajati 15 minuta, a na razgovor će biti pozivani abecednim redom. Listu kandidata i pravila razgovora s njima Odbor je jednoglasno prihvatio.

TOMISLAV KLAUŠKI Ne sluti na dobro kad se novi predsjednik Ustavnog suda već opravdava za sukob interesa
Ne sluti na dobro kad se novi predsjednik Ustavnog suda već opravdava za sukob interesa

Tri nova suca Ustavnog suda biraju se budući da je dosadašnjoj trojici, Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selanecu 12. listopada istekao osmogodišnji mandat. Kako do tog datum nisu izabrani novi mandat im je po sili zakona produljen za još šest mjeseci.

U tom razdoblju stranke bi se trebale dogovoriti oko tri imena s obzirom na to da je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina od 101 glasa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vrapče potresa ubojstvo Đurđice (42). Susjedi: 'U šoku smo...' Kuma: 'Bile smo bliske, užas...'
OGLASILA SE I POLICIJA

Vrapče potresa ubojstvo Đurđice (42). Susjedi: 'U šoku smo...' Kuma: 'Bile smo bliske, užas...'

Cijela je situacija užasna, Đurđice više nema, a i dijete je u istom danu ostalo bez roditelja, kaže kuma ubijene Đurđice...
Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'
KAOS U METROPOLI

Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'

Jak vjetar praćen kišom noćas je pogodio i zagrebačko područje. U Dubravi je bilo srušenih stabala, poplavila je Dankovečka. Vjetar je rušio stabla i na Volovčici. Nevrijeme je poharalo i druge dijelove države
Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem
STRAVA U VRAPČU

Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem

Đurđica A. (42) popila je kavu s majkom i otišla kući. Tamo ju je udavio suprug Senad A. (41). Odvezao je njezino tijelo u Strmec Odranski, a kasnije u stanu počinio suicid

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025