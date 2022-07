Uvođenje eura: Dolazit će do zaokruživanja, a od 'lovaca u mutnom' će nas štititi udruge

Moguće je da će na razini središnje i lokalne države zbog uvođenja eura negdje doći i do dodatnih troškova, no nastojalo se sve unaprijed izračunati. Zadaća je prevenirati sve dodatne potencijalne inflatorne pritiske koje bi taj proces mogao donijeti, pa je zato i Zakonom o euru predviđen cijeli niz mjera, poput dvojnog iskazivanja cijena, kao i angažmana udruga civilnog društva, a kako ne bi došlo do neopravdanog podizanja cijena, rekao je ministar financija Zdravko Marić.