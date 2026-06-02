Uvodi se brza brodska linija Pučišća-Postira-Omiš-Split

Načelnik Općine Postira Toni Glavinić izjavio je u utorak kako očekuje da u kolovozu starta nova brza brodska (katamaranska) linija Pučišća-Postira-Omiš-Split i u obrnutom smjeru, o čemu je Vlada prošloga tjedna donijela odluku pa preostaje obaviti proceduralne aktivnosti.

"Ako se sve bude odvijalo po planu, već u kolovozu mogla bi startati brza brodska linija koja bi svakog dana krenula u jutarnjim satima iz Pučišća na Braču, ploveći do Postira, potom do Omiša i Splita, a u poslijepodnevnim satima bi se katamaran vraćao u suprotnom smjeru", rekao je Glavinić.

Dodao je kako se radi o državnoj brodskoj liniji na kojoj će umirovljenicima, studentima i učenicima s otoka Brača biti omogućena besplatna plovidba, a i ostali će otočani imati neke povlastice.

U idućih petnaestak dana očekuje se raspisivanje natječaja za javnu nabavu na kojem će biti odabran brodar koji će ploviti na novoj liniji.

"Brza brodska linja bit će jako važna za Brač jer se njome povezuju dva otočna mjesta - Pučišća i Postira, a potom i sa Splitom i Omišom", kazao je Glavinić.

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban istaknuo je kako je uvođenje nove brodske linije iznimno važno i za kopneni promet budući da će se rasteretiti gužve na kopnenoj prometnici Split-Omiš, koja je u ljetnim mjesecima jedna od najprometnijih u Hrvatskoj.

"Linija na relaciji Split-Omiš u oba smjera dodatno će rasteretiti ljetne prometne gužve na cestovnoj prometnici između ta dva grada", rekao je Boban.