Uvodi se redovita zračna linija između Zagreba i Podgorice

Piše HINA,
Zagreb: Zračna luka Franjo Tuđman | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Prema ovoj odluci, redoviti zračni promet između Podgorice i Zagreba obavljat će se tijekom cijele godine

Crnogorska vlada proglasila je javnim interesom šest međunarodnih linija zračnog prijevoza iz Podgorice u razdoblju od 1. lipnja 2026. do 31. svibnja 2030. godine, među kojima je i linija Podgorica-Zagreb, pišu u petak crnogorski mediji.

Odlukom o proglašenju linija od javnog interesa u zračnom prometu – PSO (Public Service Obligation) - obuhvaćene su linije Podgorica–Zagreb, Podgorica–Bruxelles, Podgorica–Frankfurt, Podgorica–Pariz Charles de Gaulle, Podgorica–Amsterdam i Podgorica–Bari.

PSO je aranžman kojim država putem javne nabave nudi subvencije zračnim prijevoznicima, tako da oni koji pobijede na natječaju imaju obvezu obavljanja zračnog prijevoza na točno određenim rutama u određenom vremenskom razdoblju, uz određenu naknadu.

Prema ovoj odluci, redoviti zračni promet između Podgorice i Zagreba obavljat će se tijekom cijele godine.

Glavni gradovi Crne Gore i Hrvatske trenutačno nisu povezani zračnom linijom.

