Obavijesti

News

Komentari 32
KRAH PROIZVODNJE PLUS+

Uvozimo 200.000 tona mesa, a proizvodimo nikad manje! Očaj uzgajivača: 'Mi smo na rubu...'

Piše Danijela Mikola, Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 3 min
Uvozimo 200.000 tona mesa, a proizvodimo nikad manje! Očaj uzgajivača: 'Mi smo na rubu...'
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatska proizvodi tek 58 posto govedine na tržištvu, 73 posto pilića i sve manje svinjetine... Istovremeno, meso sve više jedemo i uvozimo. Razgovarali smo s nekima od uzgajivača...

Hrvatska proizvodi tek 63 posto mesa potrebnog za domaću potrošnju. Proizvodnja govedine pala je s 90 na 58 posto, a peradarstvo je na 73 posto. Proizvodimo manje mesa, ali trošimo više - 87 kilograma po osobi, što nas svrstava na šesto mjesto u EU, pa zato uvozimo 200.000 tona godišnje. Budući da se od 2013. godine ugasilo 60.000 OPG-ova, ovisni smo i o uvozu mlijeka i mliječnih proizvoda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 32
Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja
NOVE PROMJENE

Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja

Vlada obećava rast minimalca, mirovina, standarda... Međutim, čeka nas rast cijena struje i plina te novi val poskupljenja
Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?
NIJE ODMAH ZVALA SLUŽBE

Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?

Časna sestra stigla je u zagrebačku bolnicu u petak oko 14:30 sati s ranama na abdomenu. Policija je odmah izašla na teren i pokrenula hitne mjere kako bi utvrdila što se točno dogodilo.
Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'
PRAVNO ZAGORČAVANJE ŽIVOTA

Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'

Odvjetnica Zagrebačke nadbiskupije želi i povrat kuće od 60 kvadrata u kojoj je mlada obitelj s djecom: ‘Dobili smo dijete, a ne možemo izgraditi sobu’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025