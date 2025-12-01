Hrvatska proizvodi tek 58 posto govedine na tržištvu, 73 posto pilića i sve manje svinjetine... Istovremeno, meso sve više jedemo i uvozimo. Razgovarali smo s nekima od uzgajivača...
KRAH PROIZVODNJE PLUS+
Uvozimo 200.000 tona mesa, a proizvodimo nikad manje! Očaj uzgajivača: 'Mi smo na rubu...'
Hrvatska proizvodi tek 63 posto mesa potrebnog za domaću potrošnju. Proizvodnja govedine pala je s 90 na 58 posto, a peradarstvo je na 73 posto. Proizvodimo manje mesa, ali trošimo više - 87 kilograma po osobi, što nas svrstava na šesto mjesto u EU, pa zato uvozimo 200.000 tona godišnje. Budući da se od 2013. godine ugasilo 60.000 OPG-ova, ovisni smo i o uvozu mlijeka i mliječnih proizvoda.
