Uz 24sata u četvrtak darujemo molitvenik za duše pokojnika

Povodom blagdana Svih svetih

Uz naš molitvenik možete moliti za pokojne, za umiruće, za duše u čistilištu te za one za koje možda nema tko moliti.

Blagdani Svih svetih i Dušni dan, 1. i 2. studenog, vrijeme su kada se vjernici posebno prisjećaju svojih pokojnih. No, prema liturgiji Katoličke crkve, to nisu tužni dani - to su dani nade i vjere u vječni život. Živi se tada s ljubavlju prisjećaju svojih pokojnih, čije duše žive u Bogu i čekaju ponovni susret na nebu. Vjerujemo i molimo da Bog uskrsne naše pokojne, te zato u ove dane posebno upućujemo molitve za njih.



Dušni dan je jedan od blagdana koji na najbolji način svjedoči o uzvišenosti i jedinstvenosti ljudskog roda, jer čovjek je jedino biće na Zemlji koje štuje svoje mrtve. Štovanjem pokojnika izražava i svoju vjeru u najveću vrijednost života, u njegovu vječnost. Stoga Dušni dan, odnosno Dan mrtvih nije samo izraz sjećanja na naše najdraže koji više nisu među živima, nego je to izražavanje najplemenitije ljudskosti. Dušni dan je svetkovina duša. Naši pokojnici su otišli “tamo”, ali se komunikacija s njima nastavlja. Donosimo im cvijeće, svijeće, uređujemo grobove i što je najvažnije molimo za njih.

Komunikacija putem molitve toliko je jaka da se putem nje može kod Boga izmoliti i potpuni oprost za dušu pokojnika. Stoga je u životu vjernika važno poznavati molitve za duše pokojnih.