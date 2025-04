Uz Bozanića, na konklavu ide i kardinal Blase Joseph Cupich, Hrvat i nadbiskup Chicaga

Nadbiskup Chicaga i kardinal Blase Joseph Cupich još je jedan Hrvat koji ima pravo glasa na konklavi, izboru novog pape. Taj 74-godišnji kardinal podrijetlom je Hrvat, a kardinalom ga je imenovao papa Franjo u listopadu 2016. godine. Uz Cupicha na konklavi će o novom papi odlučivati umirovljeni kardinal Josip Bozanić, a kardinal Vinko Puljić zbog zdravstvenih razloga neće ići na konklavu, osim ako mu, kako je rekao, ne narede iz Vatikana da mora doći.

Cupich je poznat po tome što se oštro protivi progonu žena koje idu na pobačaj, kao i LGBT osoba, te je iznimno mnogo učinio za zaštitu njihovih prava. Naš sugovornik s Kaptola kaže da, iako ga je papa Franjo imenovao kardinalom, Cupich je “sam svoj majstor”.

Foto: ABACA

- Ne mogu reći kojoj struji pripada, ali siguran sam kako nema šanse da postane papa - rekao je kratko naš sugovornik s Kaptola.

No Cupich je, ako gledamo njegov pastoral, baš po mjeri učenja pape Franje. Istaknuo se kao borac za beskućnike, protiv rasizma, za prezrene u društvu prema svim osnovama. On je 2011. kao biskup Spokanea svećenicima u svojoj biskupiji otvoreno rekao da apsolutno ne podržava sudjelovanje bilo koga od njih u prosvjedima i molitvama organizacije “40 dana za život”, i to zato “što žene odluku o pobačaju ne donose ispred klinike nego za kuhinjskim stolom ili u dnevnom boravku, često sa sestrama, kćerima, prijateljicama”, odnosno da žene pred kliniku već stižu s odlukom. Definitivno je riječ o progresivnim crkvenim stavovima koje desna struja u Crkvi ne podržava. Njegov pristup ističe važnost dijaloga i zajedništva unutar Crkve i društva.

Bio je u Zagrebu 2017. godine

Cupich često ponosno ističe svoje hrvatsko podrijetlo. Posjeduje hrvatsku putovnicu i u nekoliko navrata dolazio je u Hrvatsku, posjetio je kuću u selu Ladanje Donje, u blizini Varaždina, gdje je rođena i živjela njegova baka i odakle je 1917. kao 17-godišnja djevojka u potrazi za boljim životom otišla u Ameriku. U Nebraski se Barbara Bahun udala za Ivana Majhena, koji je došao iz Karlovca, i imali su četvero djece, uključujući kćer Mariju, koja se udala za Blaža (Blase) Cupicha, a imali su devetero djece, uključujući Blasea Josepha, današnjega kardinala. Blase, odnosno Blaž Cupich, zaredio se za svećenika 1975. godine, u dobi od 26 godina, u Minnesoti je 1971. diplomirao filozofiju, u Rimu 1974. teologiju, a godinu poslije i umjetnost teologije.

Foto: Vandeville Eric/ABACA/PIXSELL

Čikaški kardinal bio je u Zagrebu 2017. godine kad je predvodio slavlje svetkovine Blažene Djevice Marije - Majke od kamenitih vrata. Zahvalivši na pozivu kardinalu Bozaniću, ocijenio je kako mu je iskazao iznimnu čast pozvavši ga da predsjeda i propovijeda tom prigodom, koja, kako je rekao, sadrži bogatu tradiciju i povijest Zagrebačke nadbiskupije i Crkve u Hrvatskoj. Istaknuo je kako u zagrebačkoj prvostolnici susreće dragi lik blaženoga kardinala Alojzija Stepinca te dodao kako “njegovu kanonizaciju iščekujemo u radosnoj molitvi”. Ocijenio je kako je Stepinčeva žrtva za druge izrasla iz radosti služenja te je prepoznata u pobožnosti hrvatskih vjernika, koji, kamo god odlaze i gdje god žive, sa sobom rado nose lik nebeske Majke i blaženog Alojzija. Oni su, smatra Cupich, putovi prenošenja vjere i ljudskih vrijednosti te se često nalaze u obiteljskim domovima.

Štuje blaženika Stepinca

No Stepinčevu kanonizaciju do danas Hrvati nisu dočekali, što su neki među hrvatskim klerom zamjerali pokojnom papi Franji. Cupichevo viđenje kardinala Stepinca razlikovalo se od Papina viđenja, ali Cupich je, vidimo prema njegovim izjavama, ostao dosljedan tome da Stepinca treba proglasiti svetim. “Kardinal Stepinac nam je primjer odanosti života Majci Božjoj”, napomenuo je Cupich i dodao kako je posebno držao do svoje obitelji te obitelji u životu Crkve, kao i što je posebno bio osjetljiv prema progonjenima, siromašnima i prema svima koji su bili u potrebi.

Foto: Profimedia

Kardinal je vjernicima poručio kako Blaženu Djevicu Mariju zovemo “svojom majkom” te istaknuo da ona kao dobra majka podučava. Prema Cupichevim riječima, Marija podučava u obitelji jer tako podsjeća da je obitelj primarno mjesto na kojem se uzajamno dijeli i prenosi Radosna vijest, Evanđelje. Marija, napomenuo je čikaški kardinal, podučava tako da ohrabruje i donosi radost onima koji čuju njezin glas te poziva na doprinos nas i cijeli naš naraštaj.

Foto: ©VATICAN POOL/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Ovih dana kardinal Cupich predvodi mise u povodu smrti pape Franje, a uskoro odlazi u Vatikan, gdje bi se za nekoliko tjedana trebali odlučivati u kojem smjeru će ići Crkva, hoće nastaviti djelovanje pape Franje ili će se odlučiti za nekoga konzervativnijeg.