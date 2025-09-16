Uz Europski tjedan mobilnosti: Izgradimo gradove koji dišu

U povodu Europskog tjedna mobilnosti, koji se održava pod sloganom "Mobilnost za sve" od 16. do 22. rujna, Zelena akcija poziva na hitnu transformaciju prometnog sustava kako bi svi građani imali pristup održivim oblicima prijevoza, a Greenpeace na izgradnju "gradova koji dišu". "Ovogodišnja tema 'Mobilnost za sve' posebno je važna za Hrvatsku jer pokazuje koliko smo daleko od prometa koji služi svim građanima. Dok se broj automobila kontinuirano povećava, javni prijevoz stagnira, a biciklistička infrastruktura se sporo razvija", rekao je Hini Bernard Ivčić iz Zelene akcije.

Nužno je, kaže, povećanje dostupnosti javnog prijevoza, osobito u manjim gradovima i u općinama. Javni prijevoz ne smije biti komercijalna kategorija, već treba biti što više subvencioniran javnim sredstvima i u javnom vlasništvu, kako bi bio cjenovno prihvatljiviji svima. Također, dodao je, treba unaprjeđivati njegovu kvalitetu, kako bi postao prava alternativa korištenju automobila.

Ivčić: Za zelenu tranziciju nužna je hrabra politička odluka

Potrebno je i daljnje unaprjeđenje željezničke infrastrukture i njena elektrifikacija, kao i izgradnja sigurnih biciklističkih traka, staza i magistrala. Osobito u većim gradovima treba ograničiti brzinu vožnje automobila unutar kvartova, širiti pješačke zone, kao i cjenovno destimulirati korištenje automobila, smatra Ivčić te dodaje da je za takvu tranziciju nužna hrabra politička odluka i raskidanje s ustaljenom praksom davanja prednosti automobilima.

Iz Greenpeacea Hrvatska upozoravaju da se gradovi "guše" u prometu i zagađenju. Fosilna goriva pogoršavaju klimatsku krizu, a prometni sustavi ostali su zarobljeni u prošlosti. Stoga Europa mora hitno "ubaciti u višu brzinu", vlade trebaju planirati i financirati pristupačan, široko dostupan i čist javni prijevoz za sve. "Trebamo gradove u kojima su hodanje, vožnja biciklom i javni prijevoz pravilo, a ne iznimka", naglašavaju.

Petra Andrić iz Greenpeacea Hrvatska kaže da je Dan bez automobila - 22. rujna dobar signal, no, jedan dan nije dovoljan. Potrebne su nam trajne zone bez automobila, razgranata i sigurna biciklistička infrastruktura te pouzdan i pristupačan javni prijevoz koji se sve više treba zasnivati na električnoj energiji iz obnovljivih izvora. Pješačke zone, nogostupi i javni prijevoz moraju se prilagođavati i potrebama osoba s invaliditetom, a važna je i tzv. zajednička mobilnost, poput dijeljenja automobila i bicikala.

"Izgradimo gradove koji dišu, ulice koje povezuju ljude i prijevoz koji svima omogućuje kretanje bez štete za okoliš", poručuje Greenpeace.

U Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije ističu kako je Europski tjedan mobilnosti jedna od vodećih kampanja Europske komisije za podizanje svijesti o održivoj urbanoj mobilnosti, a njom se lokalne vlasti potiču da tjedan iskoriste za testiranje inovativnih mjera planiranja, promicanje nove infrastrukture i tehnologija, mjerenje kvalitete zraka i prikupljanje povratnih informacija od javnosti.

Promet je, kažu, jedan od glavnih sektora koji pridonosi klimatskim promjenama, a upravo prelazak na održive oblike mobilnosti ključan je za postizanje klimatske neutralnosti do 2050.

"Prijelaz s vozila na fosilna goriva prema javnom prijevozu, električnim vozilima, bicikliranju i pješačenju ima izravne i mjerljive učinke na smanjenje emisija stakleničkih plinova, a održiva mobilnost donosi i značajne dobrobiti za zdravlje građana čime se jača i otpornost zdravstvenog sustava", naglasili su.

Ministarstvo zaštite okoliša ove godine objavljuje dva poziva za prelazak na čist i održiv prijevoz

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije ove će godine objaviti dva poziva iz Modernizacijskog fonda s ukupnom alokacijom od 90 milijuna eura za potporu poduzećima u prelasku na čist i održiv prijevoz, a naglasak je na ona koja rade najveći broj kilometara, jer upravo kod njih prelazak na električna vozila i druga održiva rješenja može donijeti najveće smanjenje emisija stakleničkih plinova.

"Na taj način želimo osigurati da svaki euro javnih sredstava uloženih u potporu mobilnosti ima maksimalni učinak na smanjenje emisija, a ujedno i na poboljšanje kvalitete zraka u našim gradovima i naseljima", rekli su Hini u Ministarstvu.

Kako su najavili, u izradi je Socijalni plan za klimatsku politiku koji će pažnju usmjeriti održivoj mobilnosti, namijenjen je ranjivim skupinama građana, a financirat će se izgradnja biciklističkih staza i uspostava dodatnih "bike sharing" sustava u gradovima i lokalnim zajednicama. Bit će tu i ulaganja u javni prijevoz za nabavu električnih vozila, vlakova i infrastrukture za punjenje, kao i ulaganja u obnovu postojećih lokalnih i regionalnih pruga.