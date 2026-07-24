Uz obalu kod Pašmana viđena jedna od najrjeđih životinja na Jadranu? 'Strogo je zaštićena'

Institut Plavi svijet zaprimio je dojavu o mogućem opažanju sredozemne medvjedice na istočnoj strani otoka Pašmana. Prema navodima osobe koja je prijavila susret, životinja je viđena u jutarnjim satima, bila je sive boje i duga do dva metra. Stručnjaci zasad ne mogu potvrditi da je doista riječ o sredozemnoj medvjedici, jednoj od najrjeđih i najugroženijih vrsta morskih sisavaca na svijetu.

Ova strogo zaštićena vrsta i ranije se pojavljivala na području Pašmana, zbog čega iz Instituta pozivaju sve koji se ovih dana nalaze na moru u blizini otoka da im dojave svako moguće opažanje.

Posebno su im važne fotografije i videosnimke koje bi mogle pomoći u pouzdanoj identifikaciji životinje.

- Hvala svima koji nam pomažu pratiti i štititi ovu rijetku vrstu - poručili su iz Instituta Plavi svijet.

Građani informacije, fotografije i snimke mogu poslati na adresu info@blue-world.org.