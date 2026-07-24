Obavijesti

News

Komentari 0
NEVJEROJATNO

Uz obalu kod Pašmana viđena jedna od najrjeđih životinja na Jadranu? 'Strogo je zaštićena'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Uz obalu kod Pašmana viđena jedna od najrjeđih životinja na Jadranu? 'Strogo je zaštićena'
Foto: Blue World Institute
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ova strogo zaštićena vrsta i ranije se pojavljivala na području Pašmana, zbog čega iz Instituta pozivaju sve koji se ovih dana nalaze na moru u blizini otoka da im dojave svako moguće opažanje

Institut Plavi svijet zaprimio je dojavu o mogućem opažanju sredozemne medvjedice na istočnoj strani otoka Pašmana. Prema navodima osobe koja je prijavila susret, životinja je viđena u jutarnjim satima, bila je sive boje i duga do dva metra. Stručnjaci zasad ne mogu potvrditi da je doista riječ o sredozemnoj medvjedici, jednoj od najrjeđih i najugroženijih vrsta morskih sisavaca na svijetu.

Ova strogo zaštićena vrsta i ranije se pojavljivala na području Pašmana, zbog čega iz Instituta pozivaju sve koji se ovih dana nalaze na moru u blizini otoka da im dojave svako moguće opažanje.

Posebno su im važne fotografije i videosnimke koje bi mogle pomoći u pouzdanoj identifikaciji životinje.

- Hvala svima koji nam pomažu pratiti i štititi ovu rijetku vrstu - poručili su iz Instituta Plavi svijet.

Građani informacije, fotografije i snimke mogu poslati na adresu info@blue-world.org.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SKANDAL U CRKVI U HRVATSKOJ Svećenici zataškavali seksualno zlostavljanje maloljetnika?!
STRAVA TRAJALA GODINAMA

SKANDAL U CRKVI U HRVATSKOJ Svećenici zataškavali seksualno zlostavljanje maloljetnika?!

Prema navodima Dnevnik.hr-a, zlostavljanje je počelo početkom 2000-ih u Međubiskupijskom sjemeništu na zagrebačkoj Šalati, a nastavilo se i tijekom studija bogoslovije u Đakovu
'Pred djetetom su me bacili na pod i tukli zbog mjesta na plaži. Prijetili su da ću završiti u moru'
DRAMA NA PLAŽI U TUČEPIMA

'Pred djetetom su me bacili na pod i tukli zbog mjesta na plaži. Prijetili su da ću završiti u moru'

Prema utvrđenim informacijama razlog narušavanja javnog reda i mira bio je sukob između dvije osobe vezano uz način korištenja dijela plaže na kojem se obavlja djelatnosti iznajmljivanja opreme za vodene sportove - priopćila nam je splitsko-dalmatinska policija
Na mjesto gdje je ubijen Rade Končar stavili mobilne WC-e za potrebe koncerta Thompsona?!
ŠIBENIK NAREDIO UKLANJANJE

Na mjesto gdje je ubijen Rade Končar stavili mobilne WC-e za potrebe koncerta Thompsona?!

Spomen-park Šubićevac podignut je u sjećanje na žrtve fašističkog terora tijekom Drugog svjetskog rata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026