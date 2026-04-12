Uz prijetnju vatrenim oružjem opljačkao benzinsku u Zagrebu!

U subotu, 11. travnja, u Zagrebu je došlo do oružane pljačke, izvijestila je na svojim stranicama Policijska uprava zagrebačka.

- Oko 21:50 na Pešćenici na Aveniji Marina Držića nepoznati maskirani počinitelj ušao je u benzinsku postaju gdje je, uz prijetnju vatrenim oružjem, počinio razbojništvo nad dvije zaposlenice - objavila je zagrebačka policija.

Materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura.