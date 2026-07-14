Uz Šimića uhićen potpredsjednik HSS-a Marin Mikšić: Šef NK Vodica je bio posrednik?

Nakon Josipa Šimića, i brat Dario Šimić doživio je da mu policija i Uskok pokucaju na vrata. Kako doznajemo, navodno je urgirao kod bivše voditeljice Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Nede Livljanić. No kako vjeruje Uskok, to nije radio sam. Navodno mu je pomogao HSS-ovac i vodički poduzetnik Marin Mikšić. 24sata su dobila potvrdu iz dva neovisna izvora da je meta jutrošnje akcije.

Dario Šimić u društvu Marina Mikšića prošetao Šibenikom | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Miksić je 2013. godine, kad je prema katastru Šimić dobio građevinsku dozvolu za objekt na adresi kampa, bio nositelj Koalicijske liste HSS – HSP 'Ante Starčević' – BUZ za Gradsko vijeće Vodica. Bio je zamjenik gradonačelnika Vodica, a 2017. izabran je za predsjednika Gradskog vijeća, uz potporu vijećnika HDZ-a. Na službenoj stranici stranke stoji da je i jedan od potpredsjednika HSS-a, a predsjednik je županijske organizacije te stranke.

Dario Šimić u društvu Marina Mikšića prošetao Šibenikom | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Bio je dugogodišnji predsjednik NK Vodice, a privremeno je morao odstupiti s te funkcije jer je u svibnju ove godine na poluvremenu utakmice 3. NL Jug između NK Vodica i Neretvanca utrčao na teren, uhvatio glavnog suca Antu Buzova za vrat, gurao ga prema svlačionici te ga potom udario nogom, nakon čega je sudac pao na pod. Zbog toga je dobio jednogodišnju zabranu obavljanja svih funkcija u nogometu. Intervenirala je i policija, a Mikšić je priznao napad.

Šimić i on se dugo znaju, pa su ih 2020. godine uhvatili i fotoreporteri Pixsella.