Uz taktove Cece i Thompsona marširaju protiv jugokomunista i ljevičara i prijete novim ratom

Oni su protiv bratstva i jedinstva, ali pjevaju Cecu i slušaju srpske cajke. Oni su protiv Jugoslavije, iako im je Thompson objavio da je ona umrla. Oni su protiv organizacije kulturnog festivala, ali ne i protiv HDZ-ova ministarstva i Vlade koja je taj festival financirala. Oni su protiv komunizma, ali se ponašaju kao mentalni komunisti, promovirajući zabrane i jednoumlje.

Oni su protiv mržnje, ali mrze sve koji ne misle i ne rade kao oni.

I ono najgore, protive se miru i pomirenju jer žele novi rat. Ovoga puta rat protiv svih koji im stanu na put, koji im smetaju, koji ih provociraju...

Naravno, osim rata protiv srpskih cajki.

Mentalni sklop

Benkovački incident ogolio je metalni sklop današnjih zabranitelja, nekadašnjih branitelja pojačanih jurišnim postrojbama nogometnih huligana. I to ne samo kroz izjave vođe prosvjeda Nediljka Gande i njegove kćeri Emili.

Pa Emili, djevojka koja za kruh zarađuje pjevanjem Cecinih cajki, objašnjava kako nju njezin otac "nije učio da ikoga mrzi". "Daje mi slobodu govora, mišljenja i izbora. Učio me da volim svoje i poštujem tuđe. Nije nas odgajao da mrzimo druge", kazala je Emili za 24 sata.

Ipak, njezin otac Nediljko ne daje istu slobodu govora, mišljenja i izbora organizatorima kulturnog festivala. Za koje je rezervirana šokantna količina mržnje, prijetnji, uvreda, fizičkih napada.

Svi slušaju cajke

Zatim i sam Nediljko Ganda brani svoju kćer i demonstrira ljudsku, očinsku i braniteljsku širinu izjavljujući da su mu "smiješne prozivke, te Cece i neke Cece", jer on to ne sluša, ali "neće reći da to njegova kćer ne sluša, ni sin, ni stric, ni ujac ni ne zna tko, cijeli Benkovac, cijela Hrvatska sluša cajke". "Ja to ne slušam i ja sam ogorčen na svakoga tko to sluša".

Osim na vlastitu kćer koja te cajke pjeva. I sluša.

Ali je isto tako ogorčen na one koji, recimo, slušaju Bajagu čiji koncerti se ukidaju ili zabranjuju. Arkanova udovica nema taj specijalan tretman.

I tako, pored mržnje, isključivosti, zastrašivanja, uvreda, pa i prijetnji nasiljem, iz benkovačkog slučaja iskuljala je neviđena količina licemjerja, u pravilu tipičnog za organizatore ovakvih prosvjeda.

Protiv Bajage i Brene

Onu slobodu koju daju svojima, ograničavaju drugima. Izražavaju svoje nezadovoljstvo s nekakvim bratstvom i jedinstvom, pomirenjem, "jugokomunizmom", s Bajagom, pa čak i Lepom Brenom, ali ne i sa Cecom i cajkama koje su bile glazbena podloga četničkog zločinačkog pohoda na ovim prostorima.

Jer, eto, "cijela Hrvatska sluša cajke".

Pa stoga nitko u Hrvatskoj ne smije slušati ništa drugo.

Osim, naravno, Marka Perkovića Thompsona.

Zemlja samo za njih

Oni kreiraju Hrvatsku po svojoj mjeri: Thompson, benkovački branitelji, Katolička crkva, Zlatko Dalić, HOS-ovci, huligani... Ovo je, da parafraziramo prastaru izjavu Ruže Tomašić, zemlja za njih, a njihovi neistomišljenici samo su neželjeni gosti.

I dok su benkovački branitelji i navijačke skupine prosvjedovale jučer protiv festivala kojeg više nema, onako kao što prosvjeduju protiv Jugoslavije koja je umrla, njihov samozvani lider Genda poslao je poruku koja je potencijalno opasnija od samo jednog izoliranog incidenta u Benkovcu.

"Došli smo ovdje kako bismo pokazali da ovo, ne da se ne može održati u Benkovcu, nego na takav način na koji to oni rade ne može se održati nigdje u Hrvatskoj", rekao je Genda.

Tko je on da šalje takve poruke?

Državni udar

Ovakve prijetnje branitelja i udruga slušali smo još od splitske Rive 2000. godine i nisu ništa novo, ali sada su pojačane navijačkim, odnosno huliganskim skupinama, što izgleda kao puzajući državni udar.

Uz taktove Cece i Thompsona, desničarski nasilnici, crnokošuljaši, batinaši, branitelj i zabranitelji marširaju ulicama, mašu zastavama (ali još uvijek ne i bakljama) i prijete ne samo neistomišljenicima, nego i lokalnim i državnim tijelima koje stoje iza manifestacija koje oni žele ukinuti.

Jer njima treba rat i sukob. Zato su protiv mira i pomirenja.

Građanski rat

Zato im smeta bratstvo i jedinstvo, jer im treba građanski rat. Zato su protiv fantomskog "komunizma", jer njime žele opravdati vlastiti fašizam. Zato optužuju druge za jednoumlje, samo kako bi legalizirali ono vlastito.

I zato se cajkaška pjevačica Emili, kćer branitelja Gende, obračunava s onima koji "pod krinkom kulture promoviraju blud i nemoral", samo da bi ona na cajkaškim koncertima promovirala moral i čistoću. Napada "jugonostalgiju", a zarađuje na pjesmama četničke udovice srpskog ratnog zločinca.

Smeta ih "ljevičarska ideologija", kao što ona smeta svim radikalima i ekstremistima, ustašama i kao i četnicima, klerikalcima i nacionalistima.

Oni žele rat. Zasad onaj kulturni. Iako ni ostali nisu isključeni.