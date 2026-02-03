Uz Thompsona ne može biti zajedništva. On je HDZ-ovo kukavičje jaje i izvor podjela

Hrvatski rukometni savez i hrvatski brončani reprezentativci pozivali su jučer na zajedništvo.

Ali samo na zajedništvo oko Marka Perkovića Thompsona.

Pjevača koji je promoviran u glavnog katalizatora svih podjela u Hrvatskoj.

"Ne želimo bilo kakve podjele te se ne želimo ni na koji način uplitati u politikantstvo", objavio je jučer Hrvatski rukometni savez, nakon što su reprezentativci odbili doći na dogovoreni svečani doček na Trgu bana Jelačića ako na njemu ne bude i Thompson.

Čime je potvrđeno kako je upravo Thompson izvor tih podjela.

"Neprimjereni postupci"

A zanimljiva je bila i kriptična poruka HRS-a uoči dočeka, odnosno nastupa Marka Perkovića Thompsona u pratnji brončanih rukometaša: apelirali isu da cjelokupno slavlje prođe dostojanstveno i "bez ikakvih neprimjerenih postupaka" jer se jedino na taj način pokazuje ljubav prema hrvatskom dresu, reprezentaciji i domovini.

Hm, koji bi to "neprimjereni postupci" na Thompsonovom koncertu mogli narušiti dostojanstvo događaja?

To je zvučalo kao objašnjenje Ivana Turudića koji je tvrdio da zbog "higijenskih razloga" ne može doći na Hipodrom.

Je li zbog dogovora s Plenkovićem nije bilo Čavoglava, ZDS-a i ustaštva, bez kojeg Thompson i njegovi fanovi ne mogu izdržati na ostalim njegovim nastupima? Kad HDZ organizira, nema ustaštva. Ono je namijenjeno samo za Zagreb, Istru, Rijeku...

Uglavnom, nema zajedništva oko Thompsona.

Udar na protivnike

Potvrdio je to ovaj doček, potvrdila su to i prethodna pojavljivanja Thompsona na sportskim proslavama, potvrdili su to i Thompsonovi sljedbenici koji su jučer zasuli Tomislava Tomaševića prijetnjama. A potvrđuju to i Thompsonovi koncerti na kojima se afirmira druga i drugačija Hrvatska, kao što se pod Thompsonovim ZDS-om, mačem i dronovima udara po ljevičarima, liberalima, antifašistima, manjinama, oporbenjacima, po onima koji "ne vole i ne žele Hrvatsku", po svima koji proustaškoj ekstremističkoj desnici stanu na put.

A potvrdio je to i bivši rukometni izbornik Lino Červar, inače bivši saborski zastupnik HDZ-a.

Daleka obala

"Zlatna generacija koju sam ja vodio osvojila je devet medalja, ali mi se u svlačionici nikada nismo bavili ovakvim stvarima", izjavio je za Sportske novosti i podsjetio kako je njihova pjesma bila "Morska vila" Marijana Bana i Daleke obale.

"Mislim da smo mi dali primjer kako bi to trebalo raditi, a politika neka se fokusira na to da bude više zajedništva", kaže Červar. "Ne bismo smjeli raditi ništa što odvaja građane. Sve ovo skupa nije se smjelo dogoditi".

Červar je svjestan da oko Thompsona nema zajedništva, niti bi ga zapravo trebalo biti. On je usađen u hrvatsku politiku s jednim jasnim razlogom: da unosi podjele, izaziva sukobe, probija granice, mobilizira radikale i ekstremiste, provocira javnosti i testira izdržljivost ustavnih vrijednosti, institucija, sustava, države i društva.

Thompson je ustaša

Thompson se hvalio ustaštvom i promovirao ustaštvo, za ustaštvo se zalaže i danas, u tome traži političke saveznike koji zamišljaju zajedništvo kroz pokoravanje, kroz isključivanje nepodobnih i ušutkivanje kritičara, kroz ucjene i pritiske kao što su to učinili rukometaši svojim odbijanjem svečanog dočeka bez Thompsona.

Pjevača čije pjesme su bile zabranjene u Švedskoj, ali to rukometaše ipak nije motiviralo da bojkotiraju prvenstvo.

Thompson je kukavičje jaje koje HDZ i desnica žele posaditi u svaku oporbenu, antifašističku, ljevičarsku, liberalnu, umjerenu sredinu, kako bi izazvao kontroverze, sukobe, sramoćenje, kompromitaciju, nelagodu, bojkot, ali i kako bi normalizirao ono što bi u demokratskoj, europskoj, antifašističkoj državi trebalo biti nenormalno.

Pranje imidža

A i zahvaljujući Thompsonu, Andrej Plenković i njegov HDZ dobili su svoj doček rukometaša i na tom slavlju - koje su izborili kršenjem Ustava i zakona - osvojili neke bodove i oprali imidž.

Baš kao što je to učinio i Thompson. Kontroverzni pjevač koji se šlepa uz uspješne sportaše i koji uživa zaštitu Vlade i vladajuće stranke. Dok urla ZDS i pjeva o ustašama i o "lošoj '45.".

Plenković je jučer prelomio doček preko koljena, izborio se za svog Thompsona i svoje rukometaše, uzurpirajući proslavu dok se otvoreno rugao Tomaševiću što ga u tome nije uspio spriječiti.

Partija im sudi

"Molimo da nas nitko drugi preko naših uspjeha ne upliće u bilo kakve političke konfrontacije", poručili su iz Hrvatskog rukometnog saveza.

Nakon što su izazvali tu konfrontaciju inzistiranjem na Thompsonu, pjevaču koji i sam izaziva političke konfrontacije i u njima aktivno sudjeluje.

Skandirali su o "partiji koja im sudi" dok im je partija omogućila doček s Thompsonom.

HDZ je, kao u Tuđmanovo vrijeme, prisvojio sportske uspjehe i okupirao sportske saveze, iznova poistovjećujući sport, državu i institucije s vladajućom strankom koja je spremna pogaziti sva ustavna pravila i zakone, pa i uskočiti u krevet s kontroverznim pjevačem, samo kako bi profitirala upravo na političkoj konfrontaciji.

Plenković je nekad bježao od Thompsona, danas ga vodi za ruku.