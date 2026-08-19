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LAKŠE JE OZLIJEĐEN

UŽAS Dvojica pijanih mladića pretukli Srbina (21) na Pagu!

Piše Antonela Šaponja,
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UŽAS Dvojica pijanih mladića pretukli Srbina (21) na Pagu!
Foto: PU zadarska
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Pod utjecajem alkohola, na naročito drzak i nepristojan način, verbalno i fizički su napali 21-godišnjeg državljanina Srbije, koji je zadobio lake tjelesne ozljede, navodi policija

Dvojica Hrvata u dobi od 20 i 22 godine uhićeni su u utorak zbog narušavanja javnog reda i mira u noćnim satima na području Paga.

Kako su izvijestili iz PU zadarske, policijski službenici PP Pag proveli su kriminalističko istraživanje kojim su potvrdili sumnju da su obojica osumnjičenih 18. kolovoza oko 2,30 sati u Povljani, pod utjecajem alkohola na naročito drzak i nepristojan način verbalno i fizički napali 21-godišnjeg državljanina Srbije, koji je zadobio lake tjelesne ozljede.

Osumnjičeni 20-godišnjak vrijeđao je mladića iz Srbije na osnovu nacionalne pripadnosti, čime je počinio prekršaj iz Zakona o suzbijanu diskriminacije.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, u žurnom postupku su obojica jučer uz optužni prijedlog dovedeni na nadležni općinski sud, gdje su saslušani te je 20-godišnjem osumnjičenom određeno zadržavanje u trajanju od 10 dana, nakon čega je predan u zatvor.
 

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