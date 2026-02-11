Užas Hude jame: "Bijela masa posmrtnih ostataka koju ćemo pamtiti cijeli život“

Sedamsto trideset i pet stranica, 839 fotografija, 99 zemljovida i 46 detaljno obrađenih lokacija, brojke su to koje stoje iza monografije „Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji“, kapitalnog djela slovenskih istraživača prof. dr. sc. Mitje Ferenca i dr. sc. Uroša Košira. Knjiga prvi put hrvatskoj javnosti sustavno i znanstveno dokumentirano predstavlja razmjere masovnih likvidacija hrvatskih zarobljenika i civila počinjenih nakon završetka Drugoga svjetskog rata na području Slovenije.

Autori u knjizi donose iscrpan opis 14 grobišta iz kojih su ekshumirani posmrtni ostatci žrtava te dodatne 32 potvrđene lokacije, dok je na području Slovenije do danas evidentirano ukupno 750 prikrivenih grobišta. Posebnost monografije je i suvremeni pristup, uz pomoć QR kodova povezanih sa zemljovidima čitatelji putem pametnih telefona mogu točno locirati mjesta stradanja i ondje odati počast žrtvama.

Na promociju knjige došao je premijer Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, članovi Vlade RH te bivši slovenski premijer Janeza Janše i prof. dr. sc. Miro Cerar, kao i brojnih uzvanika iz političkog, vjerskog i kulturnog života.

Predsjednik Upravnog odbora Školske knjige dr. sc. Ante Žužul, inicijator projekta, naglasio je kako se desetljećima prešućivane tragedije napokon iznose pred javnost.

- Mračne tajne skrivane u slovenskim šumama, na najvećem grobištu Hrvata, čuvane u bolnim sjećanjima tisuća onih koji su tugovali za svojim najbližima, danas polako izlaze na svjetlo dana zahvaljujući radu povjesničara, arheologa, forenzičara i svjedoka- rekao je Žužul. Istaknuo je i da je riječ o prvom u nizu izdanja koja će, kako je kazao, „oduzeti svaku osnovu svima koji osporavaju, prikrivaju, ideološki podržavaju, niječu i relativiziraju jugoslavenske komunističke zločine“, dodavši da će ta djela „njihovim potomcima ostaviti velik moralni izazov“.

Žužul je u svom obraćanju podsjetio i na razmjere poratnih zločina, usporedivši ih s nekim od najpoznatijih tragedija 20. stoljeća.

- Poznato je da su atomske bombe bačene na Hirošimu i Nagasaki ubile više od 240 tisuća ljudi kako bi se okončao Drugi svjetski rat. A nakon završetka toga istog rata u slovenskim je šumama i na križnim putevima počinjen pokolj nad znatno većim brojem hrvatskih zarobljenika, žena, djece, staraca i vojnika- izjavio je Žužul.

Povukao je i paralelu s Katynskom šumom u Poljskoj, gdje je sovjetski NKVD prema izravnoj Staljinovoj zapovijedi ubio više od 22 tisuće poljskih intelektualaca i časnika.

- Za razliku od Katyna, u slovenskim je šumama ubijeno znatno više Hrvata i počinjen je jedan od najtežih zločina protiv čovječnosti o kojemu svijet do danas ne zna gotovo ništa- poručio je.

Autori Ferenc i Košir naglasili su kako je riječ o dugogodišnjem istraživačkom radu koji se temelji na terenskim iskopavanjima, arhivskoj građi i interdisciplinarnoj suradnji. Cilj im je, istaknuto je, bio znanstveno utvrditi činjenice i pridonijeti kulturi sjećanja, oslobođenoj ideoloških manipulacija.

Monografija „Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji“ tako predstavlja jedan od najopsežnijih i najdetaljnijih prikaza poratnih stradanja Hrvata izvan granica Hrvatske, dokument koji, kako je zaključeno na predstavljanju, otvara prostor za ozbiljno suočavanje s prošlošću i trajno obilježavanje mjesta stradanja.