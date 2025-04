UŽAS Jeziva scena u Čečeniji: Tijelo mladića izloženo na trgu, majka plače pored njega...

Na trgu u čečenskom Ačhoj-Martanu jutros je izloženo tijelo 17-godišnjaka koji je navodno napao punkt prometne policije. Prema pisanju ruskih Telegram kanala, tijelo je položeno na tlo ispred zgrade lokalne administracije točno ispod velikog portreta čečenskog vođe Ramzana Kadirova.

Naime, u večernjim satima 7. travnja dogodio se napad na punkt prometne policije. Nepoznati napadač nožem je ranio jednog policajca, no nije daleko stigao, ubijen je na licu mjesta uzvratnom vatrom.

Na uznemirujućim snimkama s mjesta događaja vide se građani, među kojima su i članovi obitelji mladića. Čuje se jecaj žene, a mnogi stoje u tišini oko beživotnog tijela.

- Po mom mišljenju, to je divljaštvo, srednji vijek. To nije u skladu s nikakvim pravnim normama, niti to može biti. Čovječanstvo se razvijalo kako bi se odmaknulo od krvne osvete, smrtnih kazni i izlaganja okrutnosti javnosti. Zato je ono što se događa, po meni, kulturni i civilizacijski korak unatrag. I što je najvažnije – to uopće ne funkcionira. Brojna istraživanja potvrdila su da okrutne kazne ne smanjuju broj zločina. Ali zato čine društvo okrutnijim i mogu dovesti do razine agresije koju je nemoguće kontrolirati - poručila je Ru Eva Merkačeva, članica ruskog Vijeća za ljudska prava.