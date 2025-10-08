Obavijesti

Užas kod Križevaca: Vozač (73) automobilom naletio na dijete. Helikopterom ga prevezli u KBC

Piše Antonela Šaponja,
Policijski automobil | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Dijete je iz dvorišta istrčalo na kolnik te je u naletu automobila zadobilo teške tjelesne ozljede

Vozač (73) osobnog automobila naletio je na dijete u utorak, 7. listopada oko 17.35 sati u mjestu Vojakovac, izvijestili su iz PU koprivničko-križevačke.

Dijete je iz dvorišta istrčalo na kolnik te je u naletu automobila zadobilo teške tjelesne ozljede. Na teren je odmah upućena hitna medicinska pomoć, a zbog ozbiljnosti ozljeda angažiran je i helikopter hitne pomoći koji je sletio na igralište u mjestu te prevezao dijete u bolnicu na daljnje liječenje.

Liječnička pomoć djetetu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Vozaču osobnog automobila je u Domu zdravlja Križevci vađena krv i izuzet urin zbog utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu, a policijski službenici dostaviti će posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

