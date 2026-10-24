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ŠEST ČLANOVA OBITELJI

Užas kod Maslenice: Obitelj iz Slovenije sletjela u provaliju duboku 15 metara, poginuo djed

Piše 24sata,
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Užas kod Maslenice: Obitelj iz Slovenije sletjela u provaliju duboku 15 metara, poginuo djed
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Kirurg zadarske bolnice Oliver Jurić rekao je da su dvoje djece zadobilo lakše ozljede. Jedna žena srednje dobi teško se ozlijedila i liječnici će je operirati, nakon čega će je smjestiti na odjel ortopedije i traumatologije

Automobil sa šesteročlanom slovenskom obitelji sletio je u subotu oko 9.30 sati u provaliju duboku oko 15 metara nedaleko od Masleničkog mosta. Poginuo je djed obitelji, a hitne službe prevezle su petero članova u Opću bolnicu Zadar. Vozača, oca obitelji, i dvoje maloljetne djece bolnica nije zadržala na liječenju, piše Net.hr.

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Kirurg zadarske bolnice Oliver Jurić rekao je da su dvoje djece zadobilo lakše ozljede. Jedna žena srednje dobi teško se ozlijedila i liječnici će je operirati, nakon čega će je smjestiti na odjel ortopedije i traumatologije. Druga žena, starije dobi, ostat će na bolničkom promatranju.

- Primili smo dvoje maloljetne djece s lakšim tjelesnim ozljedama i dvije odrasle osobe. Žena srednje dobi zadobila je teške ozljede i bit će operirana, a druga žena ostat će na promatranju - rekao je Oliver Jurić.

Zadarska policija sumnja da je nesreću uzrokovala neprilagođena brzina. U vrijeme nesreće padala je kiša, a vozač je, prema policiji, vjerojatno izgubio nadzor nad automobilom zbog brzine neprilagođene stanju kolnika.

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- Najvjerojatniji uzrok nesreće jest neprilagođena brzina. Padala je kiša, pa je vozač vjerojatno izgubio kontrolu zbog brzine neprilagođene uvjetima i stanju kolnika - rekao je Neven Paškalin, voditelj poslova Prometne policije PU zadarske.

*uz korištenje AI-ja
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