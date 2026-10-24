Užas kod Maslenice: Obitelj iz Slovenije sletjela u provaliju duboku 15 metara, poginuo djed

Automobil sa šesteročlanom slovenskom obitelji sletio je u subotu oko 9.30 sati u provaliju duboku oko 15 metara nedaleko od Masleničkog mosta. Poginuo je djed obitelji, a hitne službe prevezle su petero članova u Opću bolnicu Zadar. Vozača, oca obitelji, i dvoje maloljetne djece bolnica nije zadržala na liječenju, piše Net.hr.

Kirurg zadarske bolnice Oliver Jurić rekao je da su dvoje djece zadobilo lakše ozljede. Jedna žena srednje dobi teško se ozlijedila i liječnici će je operirati, nakon čega će je smjestiti na odjel ortopedije i traumatologije. Druga žena, starije dobi, ostat će na bolničkom promatranju.

- Primili smo dvoje maloljetne djece s lakšim tjelesnim ozljedama i dvije odrasle osobe. Žena srednje dobi zadobila je teške ozljede i bit će operirana, a druga žena ostat će na promatranju - rekao je Oliver Jurić.

Zadarska policija sumnja da je nesreću uzrokovala neprilagođena brzina. U vrijeme nesreće padala je kiša, a vozač je, prema policiji, vjerojatno izgubio nadzor nad automobilom zbog brzine neprilagođene stanju kolnika.

- Najvjerojatniji uzrok nesreće jest neprilagođena brzina. Padala je kiša, pa je vozač vjerojatno izgubio kontrolu zbog brzine neprilagođene uvjetima i stanju kolnika - rekao je Neven Paškalin, voditelj poslova Prometne policije PU zadarske.

*uz korištenje AI-ja