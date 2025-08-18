UŽAS KOD MOSTARA Djevojka (16) poginula u teškoj nesreći, automobil je potpuno uništen

U teškoj prometnoj nesreći u mjestu Hodbina kod Mostara poginula je djevojka (16). Nesreća je bila u nedjelju navečer oko 19.55 sati na magistralnoj cesti, prenosi Hercegovina.info.

Vozač (24) automobila izgubio je kontrolu te udario u stablo. Auto je u potpunosti uništen.

Foto: pvp mostar

Suvozačica je od zadobivenih ozljeda preminula na licu mjesta.

Istraga o uzrocima i okolnostima nesreće je u tijeku. Vozač i suvozačica su iz Zenice.