TRAGEDIJA U SUSJEDSTVU

UŽAS KOD MOSTARA Djevojka (16) poginula u teškoj nesreći, automobil je potpuno uništen

Piše Ivan Štengl,
TRAGEDIJA U SUSJEDSTVU
Foto: pvp mostar

Istraga o uzrocima i okolnostima nesreće je u tijeku. Vozač i suvozačica su iz Zenice

U teškoj prometnoj nesreći u mjestu Hodbina kod Mostara poginula je djevojka (16). Nesreća je bila u nedjelju navečer oko 19.55 sati na magistralnoj cesti, prenosi Hercegovina.info.

Vozač (24)  automobila izgubio je kontrolu te udario u stablo. Auto je u potpunosti uništen.

Foto: pvp mostar

Suvozačica je od zadobivenih ozljeda preminula na licu mjesta. 

TEŠKA NESREĆA Užas u Gospiću! Sudarila se dva auta, jedna osoba poginula
Užas u Gospiću! Sudarila se dva auta, jedna osoba poginula

Istraga o uzrocima i okolnostima nesreće je u tijeku. Vozač i suvozačica su iz Zenice.

Foto: pvp mostar
STRAVA Na dijete (3) u Istri palo je stablo zbog starih svadbenih običaja? Nisu ga uspjeli spasiti
TRAGEDIJA

STRAVA Na dijete (3) u Istri palo je stablo zbog starih svadbenih običaja? Nisu ga uspjeli spasiti

Kako neslužbeno doznajemo, dijete nije pokazivalo znakove života i odmah su počeli s reanimacijom
FOTO Veliko nevrijeme poharalo Osijek. Srušena stabla: Otvorilo se odjednom nebo i zemlja...
SNAŽNA OLUJA

FOTO Veliko nevrijeme poharalo Osijek. Srušena stabla: Otvorilo se odjednom nebo i zemlja...

"Otvorilo se nebo i zemlja. Odjednom je počelo padati, jako je pala temperatura, potopljene su ulice, srušena stabla... Sve skupa je trajalo deset minuta", kazao nam je čitatelj koji je svjedočio velikom nevremenu koje je u popodnevnim satima satima zahvatilo Osijek. O svemu se oglasilo i Ravnateljstvo civilne zaštite "Tijekom kratkotrajnog nevremena koje je od 16:30 do 17 sati zahvatilo Osijek centar 112 zaprimio je više dojava o posljedicama nevremena. Dojave su se odnosila na srušena stabla, plavljenje podruma, začepljenje oborinske odvodnje"... Pišu iz Ravnateljstva.
EKSKLUZIVNA SNIMKA Pretučeni Slovenci za 24sata: 'Mislili smo da će nas ubiti. Tukli su i curu'
NAPALI IH U ISTRI

EKSKLUZIVNA SNIMKA Pretučeni Slovenci za 24sata: 'Mislili smo da će nas ubiti. Tukli su i curu'

Zaštitar me udario šakom u glavu i bacio mi je telefon na pod, došla je moja djevojka, vikala je da me puste i onda su me krenuli mlatiti nogama, govori nam napadnuti muškarac

