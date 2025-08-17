Obavijesti

TEŠKA NESREĆA

Užas u Gospiću! Sudarila se dva auta, jedna osoba poginula

Piše Luka Safundžić,

ILUSTRACIJA | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Kako su objavili iz HAK-a na tom dijelu dionice promet je prekinut. Očevid je u tijeku...

Teška prometna nesreća, u kojoj je jedna osoba poginula, dogodila se u nedjelju oko 5:30 u Budačkoj ulici u Gospiću.

U nesreći su se sudarila dva vozila, a prema informacijama iz policije smrtno je stradala jedna osoba. 




- Zbog prometne nesreće prekinut je promet Budačkom ulicom (DC25) u Gospiću - objavili su iz HAK-a. 

Očevid je u tijeku, a njime rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu.

