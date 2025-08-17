Užas u Gospiću! Sudarila se dva auta, jedna osoba poginula

Teška prometna nesreća, u kojoj je jedna osoba poginula, dogodila se u nedjelju oko 5:30 u Budačkoj ulici u Gospiću.

U nesreći su se sudarila dva vozila, a prema informacijama iz policije smrtno je stradala jedna osoba.

- Zbog prometne nesreće prekinut je promet Budačkom ulicom (DC25) u Gospiću - objavili su iz HAK-a.

Očevid je u tijeku, a njime rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu.