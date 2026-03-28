Užas kod Rijeke: Autom se zabio u zid trafostanice i poginuo

U teškoj prometnoj nesreći na izlazu iz tunela Podmurvice u Rijeci je u petak kasno sinoć poginuo 45-godišnji vozač auta, izvijestila je riječka policija. Do prometne nesreće je došlo kada se vozač auta pulskih tablica kretao iz smjera Mlake prema Škurinjama te neposredno prije izlaska iz tunela Podmurvice, u zavoju, nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju ceste, uslijed čega je izgubio nadzor nad vozilom i udario u uzdignuti betonski rubnjak. Vozilo se potom nastavilo nekontrolirano kretati te je udarilo u betonski zid trafostanice.

Vozač je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu prometne nesreće.

Tijelo preminulog prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi provođenja obdukcije.

Za vrijeme obavljanja očevida, od 00,15 do 02,35 sati, promet dionicom DC 403 bio je u potpunosti u prekidu te se preusmjeravao obilaznim pravcima.

