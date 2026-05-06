UŽAS NA A1 Oni su iz uništenog auta izvukli živog psa, bio je kraj poginulog vlasnika...

Piše Bogdan Blotnej,
Foto: DVD Jastrebarsko

Vozač (64) i jedan njegov pas poginuli su u utorak uvečer u prometnoj nesreći između na autocesti A1 između Jastrebarskog i Karlovca. Drugog su iz hrpe lima živog izvukli vatrogasci DVD-a Jastrebarsko

U utorak u večernjim satima izašli smo na prometnu nesreću na autocesti A1 u kojoj su nažalost jedna osoba i pas izgubili život. Drugi pas koji je ostao zarobljen u vozilu spašen je i zbrinut u veterinarskoj službi u Karlovcu. Na intervenciju je izašlo 10 vatrogasaca s dva vozila. Napisali su to vatrogasci DVD-a Jastrebarsko koji su u srijedu objavili potresne fotografije s intervencije. Pozvani su u pomoć nakon što je zbog prometne nesreće zatvorena autocesta u smjeru Dubrovnika.

Ondje je, između čvora Jastrebarsko i Karlovac, državljanin (33) Bosne i Hercegovine,vozio auto njemačkih tablica. Naletio je na vozilo ispred sebe jer nije držao potreban razmak.

Udario je u osobni automobil krapinskih registarskih oznaka kojim je upravljao muškarac (64). Od siline udarca vozilo Hrvata odbačeno je u zaštitnu metalnu ogradu središnjeg pojasa, nakon čega se odbilo natrag na cestu. Vozač je preminuo na mjestu nesreće, kao i jedan pas koji se nalazio u vozilu, dok je drugi pas ozlijeđen te je zbrinut u veterinarskoj ustanovi.

Protiv vozača (33) će, zbog izazivanja prometne nesreće, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja biti podnesena kaznena prijava, a potom će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke.

