KAOS KOD IVANIĆ GRADA
Užas na A3: Motociklist poginuo u nesreći, zatvorili su autocestu
U teškoj prometnoj nesreći na autocesti A3 u ponedjeljak popodne poginuo je motociklist. Iz zagrebačke policije izvijestili su da je do prometne nesreće došlo oko 17.35 sati, kod 63. kilometra u smjeru zapada. Motociklist je izletio s kolnika i pritom smrtno stradao.
Zbog prometne nesreće zatvorena je autocesta A3 između čvora Ivanić Grad i čvora Rugvica u smjeru Bregane. Obilazak: čvor Ivanić Grad - DC43 - nerazvrstana cesta Etanska ulica - ŽC3041 - ŽC3074 - ŽC3034 - ŽC3070 - čvor Rugvica (A3), javlja HAK.
