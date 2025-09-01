Obavijesti

News

Komentari 9
KAOS KOD IVANIĆ GRADA

Užas na A3: Motociklist poginuo u nesreći, zatvorili su autocestu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Užas na A3: Motociklist poginuo u nesreći, zatvorili su autocestu
Foto: HAK

Zbog prometne nesreće zatvorena je autocesta A3 između čvora Ivanić Grad i čvora Rugvica u smjeru Bregane, javlja HAK

U teškoj prometnoj nesreći na autocesti A3 u ponedjeljak popodne poginuo je motociklist. Iz zagrebačke policije izvijestili su da je do prometne nesreće došlo oko 17.35 sati, kod  63. kilometra u smjeru zapada. Motociklist je izletio s kolnika i pritom smrtno stradao.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Gužva od Ivanića do naplatnih u Rugvici 00:28
Gužva od Ivanića do naplatnih u Rugvici | Video: čitatelj/24sata

Zbog prometne nesreće zatvorena je autocesta A3 između čvora Ivanić Grad i čvora Rugvica u smjeru Bregane. Obilazak: čvor Ivanić Grad - DC43 - nerazvrstana cesta Etanska ulica - ŽC3041 - ŽC3074 - ŽC3034 - ŽC3070 - čvor Rugvica (A3), javlja HAK.

Foto: HAK

