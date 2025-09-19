Obavijesti

POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Užas na A3: Zarobljenog vozača (27) kamiona spasili vatrogasci. Sudario se s kamionom i autom

Piše Iva Tomas,
Užas na A3: Zarobljenog vozača (27) kamiona spasili vatrogasci. Sudario se s kamionom i autom
Foto: čitatelj/24sata

Na mjestu nesreće intervenirali su vatrogasci, nakon što je vozač ostao zarobljen u kamionu

Vozač (27) kamiona s prikolicom iz Srbije teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći na autocesti A3 kod Rugvice u smjeru Zagreba u četvrtak oko 9:40 sati. Nije bio vezan, piše zagrebačka policija. U nesreći su sudjelovala dva kamiona s prikolicama i automobil.

Prometna nesreća na A3 kod Rugvice 00:27
Prometna nesreća na A3 kod Rugvice | Video: čitatelj/24sata

Pokušao je izbjeći nalet skretanjem udesno uz neprilagođenu brzinu, kada je naletio na stražnji dio prikolice koju je vukao kamion rumunjskih registracija. Vozio ga je Rumunj (53), a njegova su vozila odbačena prema naprijed. Tada je Rumunj prednjim dijelom naletio na automobil vozača (74). On je odbačen ulijevo, gdje je naletio na zaštitnu ogradu.

Foto: Čitatelj 24sata

Podsjetimo, na mjestu nesreće intervenirali su vatrogasci, nakon što je vozač ostao zarobljen u kamionu. 

PROMETNA NA A3 FOTO I VIDEO Galerija užasa kod Rugvice. Vatrogasci spašavali vozača, HAK: Kolona je 6 km
FOTO I VIDEO Galerija užasa kod Rugvice. Vatrogasci spašavali vozača, HAK: Kolona je 6 km
Foto: Čitatelj 24sata

Vozač (27) je teško ozlijeđen u nesreći, a liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava. Od 9:40 do 11:07 sati promet na A3 prema Zagrebu bio je potpuno obustavljen, a do 15:25 odvijao se samo lijevom trakom. Nastala kolona bila je čak do sedam kilometara, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba.

