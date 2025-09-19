Na mjestu nesreće intervenirali su vatrogasci, nakon što je vozač ostao zarobljen u kamionu
Užas na A3: Zarobljenog vozača (27) kamiona spasili vatrogasci. Sudario se s kamionom i autom
Vozač (27) kamiona s prikolicom iz Srbije teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći na autocesti A3 kod Rugvice u smjeru Zagreba u četvrtak oko 9:40 sati. Nije bio vezan, piše zagrebačka policija. U nesreći su sudjelovala dva kamiona s prikolicama i automobil.
Pokušao je izbjeći nalet skretanjem udesno uz neprilagođenu brzinu, kada je naletio na stražnji dio prikolice koju je vukao kamion rumunjskih registracija. Vozio ga je Rumunj (53), a njegova su vozila odbačena prema naprijed. Tada je Rumunj prednjim dijelom naletio na automobil vozača (74). On je odbačen ulijevo, gdje je naletio na zaštitnu ogradu.
Podsjetimo, na mjestu nesreće intervenirali su vatrogasci, nakon što je vozač ostao zarobljen u kamionu.
Vozač (27) je teško ozlijeđen u nesreći, a liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava. Od 9:40 do 11:07 sati promet na A3 prema Zagrebu bio je potpuno obustavljen, a do 15:25 odvijao se samo lijevom trakom. Nastala kolona bila je čak do sedam kilometara, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba.
