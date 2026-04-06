POLICIJA ZAPRIMILA DOJAVU
KAOS NA A3 Dvije nesreće, pet ozlijeđenih: Kolona od 13 km!
Više vozila sudjelovalo je u teškoj prometnoj nesreći na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvora Kutina i čvora Popovača u smjeru Bregane, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba.
Zbog nesreće se na tom području stvorila kolona od 13 kilometara, dodaje HAK.
Kako su za 24sata potvrdili iz PU sisačko-moslovačke, u pitanju su dvije prometne nesreće u kojima su sudjelovala četiri osobna vozila te jedan motocikl. Pet osoba zadobilo je lakše tjelesne ozljede i prevezeni su u bolnicu.
Iz JVP Kutina potvrdili su nam da su i oni bili na intervenciji, ali više detalja za sada nije poznato.
