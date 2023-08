Ženu u plićaku na plaži na Čiovu napala kornjača: 'Ugrizla ju je za leđa. Krvarila je i pomodrila'

Ženu koja se kupala na jednoj plaži na Čiovu napadala je glavata želva, i to u plićaku, piše Slobodna Dalmacija.

Naime, supruga i muž su s dvoje djece bili na kupanju na jednoj od plaža na Čiovu, a u jednom trenutku suprugu je napala kornjača.

- Supruga je bila na metar, metar i pol dubine kada je zavrisnula. Vidio sam siluetu nečeg velikog. Mislio da je hobotnica, a kada sam se približio shvatio sam da je - kornjača! Izvukao sam ženu dok je kornjača nastavila prema plaži gdje ju je natrag u more upotrebom sile vratio kupač ne bi li zaštitio sebe i ostale. Ugrizla ju je iznad leđa promjera 10 do 12 centimetara i ostavila veliki trag. Bila je duljine 80 do 100 centimetara. Odmah je rana prokrvarila i pomodrila - rekao je njezin muž.

Ni pomoć drugih kupača nije ublažila krvarenje. U bolnici su pomislili da je ženu napala meduza.

- Kada smo došli u bolnicu i oni su se nasmijali. Liječnicima je bilo intrigantno i pomalo smiješno. Dezinficirali su i previli ranu i dali joj tablete. Mora provjeriti antitetanus zaštitu. Čitao sam da su i u Crnoj Gori bili slični slučajevi - rekao je.

- Takav napad u plićaku na metar i pol. Iznenađenje i šok - zaključuje.