Užas na Pagu: Žena poginula, drugi čovjek završio u bolnici

TRAGIČNA NESREĆA

Piše Marta Divjak,
Policija provodi očevid, a promet na ovoj dionici od 16.35 sati potpuno je obustavljen. Vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcima

U teškoj prometnoj nesreći smrtno je stradala žena, dok je drugi čovjek prevezen u Opću bolnicu Zadar gdje mu se pruža liječnička pomoć, izvijestila je zadarska policije. Do nesreće je došlo oko 15.15 sati, na državnoj cesti na dionici između Vrčića i Gorice na otoku Pagu. Na mjesto događaja odmah su upućene sve žurne službe, no unatoč brzoj intervenciji, žena je preminula na mjestu nesreće.

Policija provodi očevid, a promet na ovoj dionici od 16.35 sati potpuno je obustavljen.

Vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcima.

