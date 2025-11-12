Užas na Pagu: Žena poginula, drugi čovjek završio u bolnici

U teškoj prometnoj nesreći smrtno je stradala žena, dok je drugi čovjek prevezen u Opću bolnicu Zadar gdje mu se pruža liječnička pomoć, izvijestila je zadarska policije. Do nesreće je došlo oko 15.15 sati, na državnoj cesti na dionici između Vrčića i Gorice na otoku Pagu. Na mjesto događaja odmah su upućene sve žurne službe, no unatoč brzoj intervenciji, žena je preminula na mjestu nesreće.

Policija provodi očevid, a promet na ovoj dionici od 16.35 sati potpuno je obustavljen.

Vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcima.