KOD OSIJEKA

VIDEO U prometnoj nesreći kod Čepina prevrnuo se kamion: 'Čovjeka je poklopila kabina'

Piše Ivana Mihaljević,
Čitanje članka: < 1 min
1
Foto: Čitatelj 24sata

Na terenu su vatrogasci, policija i hitna: Prevrnuo se šleper s dvije cisterne

Policija je zaprimila dojavu da se u utorak oko 13.10 na čepinskoj obilaznici kod Osijeka dogodila prometna nesreća u kojoj je došlo do slijetanja teretnog vozila. 

Prometna nesreća kod Čepina 00:36
Prometna nesreća kod Čepina | Video: čitatelj/24sata

- Prošli smo ondje oko 14 sati. Izgledalo je strašno. Šleper s dvije cisterne je odletio u kanal za oborinske vode - kazao je čitatelj. 

Prema riječima čitatelja, vozač kamiona je uletio u rupu kanala te ga je poklopila kabina kamiona. 

- Na mjestu nesreće su vatrogasci koji pokušavaju prepiliti kabinu. Tamo je hitna i policija - kazao je čitatelj. 

Kako kaže, tim dijelom ceste se promet odvija usporeno, a prikolica kamiona je blokirala jednu prometnu traku. 

