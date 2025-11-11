Na terenu su vatrogasci, policija i hitna: Prevrnuo se šleper s dvije cisterne
KOD OSIJEKA
VIDEO U prometnoj nesreći kod Čepina prevrnuo se kamion: 'Čovjeka je poklopila kabina'
Policija je zaprimila dojavu da se u utorak oko 13.10 na čepinskoj obilaznici kod Osijeka dogodila prometna nesreća u kojoj je došlo do slijetanja teretnog vozila.
- Prošli smo ondje oko 14 sati. Izgledalo je strašno. Šleper s dvije cisterne je odletio u kanal za oborinske vode - kazao je čitatelj.
Prema riječima čitatelja, vozač kamiona je uletio u rupu kanala te ga je poklopila kabina kamiona.
- Na mjestu nesreće su vatrogasci koji pokušavaju prepiliti kabinu. Tamo je hitna i policija - kazao je čitatelj.
Kako kaže, tim dijelom ceste se promet odvija usporeno, a prikolica kamiona je blokirala jednu prometnu traku.
