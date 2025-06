Užas na plaži: 'Komunalni redar je rekao da se maknemo s plaže ili će bageri prijeći preko nas'

U utorak su dovezli strojeve, a danas su počeli raditi. Oko 50 ljudi koliko je bilo na plaži se počelo izmicati tim kamionima. Uopće nisu gledali kuda idu ili ima li koga. Krenuli su i u rikverc bez ikakvog upozorenja. Svi smo se šokirali, rekao je naš čitatelj koji svake godine ljetuje na Pagu pa je tako i ovog puta tamo stigao nešto ranije kako bi izbjegao samu špicu sezone.

I tako, iako je turistička sezona već započela, na popularnoj plaži Dubrovnik u Povljani na otoku Pagu u srijedu ujutro su počeli radovi na uređenju terena koje izvode bager, greder i kamioni. Mnogi posjetitelji i mještani izražavaju nezadovoljstvo, pitajući se zašto se ovakvi zahvati nisu obavili ranije.

- Mogli sto riješiti bez problema prije mjesec dana. Ali ovako je svake godine. Taman počne sezona i evo njih. Ja sam počeo slikati te bagere, a jedan bagerista mi je rekao da ih nemam pravo slikati i da prestanem. Ali najveći šok je bio kada je došao komunalni redar i rekao nam da se svi maknemo s plaže jer će nas inače pregaziti bageri. Kao da je plaža predviđena za njih, a ne za kupače - rekao je čitatelj.

Teški strojevi počeli su s ravnanjem šljunka i prenamjenom dijela plaže oko 9 sati ujutro, dok je već velik broj ljudi, uključujući obitelji s malom djecom, bio na plaži. Kamioni su prolazili tik uz kupače, podižući prašinu i stvarajući buku, dok su se roditelji trudili maknuti djecu na sigurno.

- Koliko sam čuo, oni namjeravaju poravnati oko dva kilometra plaže. Skupljaju pijesak na kamion i onda ga raznose tamo gdje ga nema dovoljno. Strojevi cijelom dužinom plaže vuku taj pijesak tako da oni koji su bili u moru kad se to počelo raditi više nisu mogli van do završetka radova - kaže naš čitatelj.

Kontaktirali smo novog načenika Općine Povljana, Šimu Jurišića.

- Službeno sam preuzeo dužnost prije dva dana i eto, dočekala me takva situacija da ta plaža nije riješena. I što sam mogao nego sada krenuti s bagerima. Morali smo malo poravnati teren, sve ono što je more zimi za nevremena povuklo, sad smo morali dodati. To je samo malo ravnanja plaže i posao je već gotov. U dva dana smo sve sredili - poručio je načelnik.

Bez obzira na razloge, posjetitelji očekuju bolju organizaciju u budućnosti, kako bi se izbjeglo izvođenje građevinskih radova u srcu turističke sezone.