UŽAS NA RUBU ZAGREBA Našli muškarca (74) zgnječenog ispod auta, tamo je bio od nedjelje?

Vatrogasci DVD-a Moravče intervenirali su u ponedjeljak ujutro u Vinogradskoj ulici u Moravču, naselju u sklopu zagrebačkih Sesveta gdje je u nesreći preminuo muškarac. Njegovo tijelo pronašli su zgnječeno ispod automobila pa su ga vatrogasci pomaknuli uz pomoć zračnog jastuka.

Kako je potvrdila PU zagrebačka, radi se o 74-godišnjaku koji je preminuo u nesretnom slučaju. Kako neslužbeno doznajemo, pretpostavlja se kako nije podigao ručnu kočnicu te ga je vozilo udarilo i usmrtilo.

Navodno se sve odvilo još u nedjelju, a pošto se nije javljao, danas su njegovi bližnji doznali najgoru vijest.