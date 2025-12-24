Obavijesti

UŽAS Netko je bacio eksplozivnu napravu na kuću u Sesvetama!

Iz policije su rekli kako se kriminalističko istraživanje nastavlja...

Zagrebačka policija objavila je kako je jučer navečer u Sesvetama u Cerskoj ulici, za sada nepoznati počinitelj na terasi obiteljske kuće bacio je eksplozivnu napravu.

- Uslijed eksplozije oštećena je obiteljska kuća u vlasništvu 52-godišnjakinje, koja se u trenutku eksplozije nalazila unutar kuće zajedno s ostalim članovima obitelji - objavila je policija. 

Dodaju i kako nije bilo ozlijeđenih osoba, te da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

