FOTO/VIDEO Ogroman ulov zagrebačke policije. Otkrili tonu pirotehnike na Trešnjevci!

Zagrebačka policija objavila je 'veliki ulov' na svojim stranicama. U sklopu akcije "Mir i dobro" policija je u Zagrebu, na području Trešnjevke, otkrila čak tonu pirotehnike!

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:53 Tonu pirotehnike skrivenu u skladištu na Trešnjevci razotkrila zagrebačka policija | Video: PU zagrebačka

- Pojačano provodeći aktivnosti u sklopu Operativne akcije „Mir i dobro“, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke operativnim radom utvrdili su identitet osobe za koju je postojala sumnja da posjeduje veće količine pirotehničkih sredstava te da se bavi nedozvoljenom nabavom i prodajom pirotehničkih sredstava bez prethodnog odobrenja MUP-a za obavljanje poslova maloprodaje pirotehničkim sredstvima - pišu iz policije.

Foto: PU Zagrebačka

U nastavku navode:

- Naime, sumnja je potvrđena pretragom poslovne zgrade i kuće te drugih prostorija na području Trešnjevke kojima se koristi 44-godišnjak, obavljenom jučerašnjeg dana, temeljem naredbe Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu - pišu iz policije i odmah nastavljaju:

Foto: PU Zagrebačka

- Tijekom pretrage policijski službenici pronašli su i oduzeli oko tonu različitih pirotehničkih sredstava (od oko 200 kilograma neto mase pirotehničke smjese), od čega 4,156 komada pirotehničkih sredstava raznih kategorija, odnosno petarde i redenike kategorija F2 i F3, razna pirotehnička sredstva kategorija F4, P1, P2 i T1 te improvizirana pirotehnička sredstva neutvrđene kategorije čije posjedovanje građanima nije dozvoljeno.

Foto: PU Zagrebačka

Zagrebački policajci oduzeli su:

479 komada pirotehničkih sredstava kategorije F1

483 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2

386 komada pirotehničkih sredstava kategorije F3

1,641 komad petardi i redenika kategorije F2 i F3

604 komada pirotehničkih sredstava kategorije F4

445 komada pirotehničkih sredstava kategorije P1

14 komada pirotehničkih sredstava - signalnih raketa kategorije P2

104 komada pirotehničkih sredstava- bengalki kategorije T1

dva improvizirana pirotehnička sredstava neutvrđene kategorije

11 komada elektro zapaljivih glavice

jedan brzo gorući štapin

jedan sporo gorući štapin te

dvije kutije razne galanterije pirotehničkih sredstava raznih kategorija, težine oko 15 kg.

Osumnjičeni je uhićen te uz optužni prijedlog zbog počinjenja prekršaja iz članka 62. stavka 6. i članka 62. stavka 8. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Foto: PU Zagrebačka

Akcija "Mir i dobro"

Policija i ovih blagdana provodi operativnu akciju „Mir i dobro“, jednu od najdugovječnijih akcija koju Ministarstvo unutarnjih poslova provodi još od 1993. godine. Akcija se provodi od 29. studenoga ove godine do 8. siječnja 2026. godine s ciljem otklanjanja opasnosti od nezakonite uporabe pirotehničkih i drugih eksplozivnih sredstava te održavanja povoljnog stanja opće sigurnosti u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana.

- Unatoč naporima koje policija ulaže svake godine i apelima koje upućuje svima, a posebice roditeljima, prošle godine je tijekom provođenja akcije od ukupno 33 ozlijeđenih, teško ozlijeđeno šestero, a lakše osmero djece na području Republike Hrvatske. I ove godine zabilježena su teža stradavanja djeteta u Osijeku i maloljetnika u Privlaci - pišu iz policije i dodaju:

- Upravo iz tog razloga policija je uložila dodatne napore te osim operativnih mjera i inspekcijskih nadzora radi nedopuštene prodaje i uporabe pirotehničkih sredstava, poslano je pismo apela svim školama u kojem se upozorava na posljedice nestručnog rukovanja pirotehničkim sredstvima, a održane su i edukacije koje je dosad prošlo oko 10.000 učenika. Naglasak akcije je na prevenciji stradavanja, posebice djece koja najčešće zadobiju ozljede šake, koja rezultira amputacijom prstiju te oštećenje vida i sluha, a do koje dođe nestručnim i neopreznim rukovanjem pirotehnikom.

Apel roditeljima

"Pirotehnička sredstva nisu igračke!“ poručio je policijski službenik Službe prevencije Mario Salopek, naglasivši da je pirotehnika djeci zabranjena i istaknuo:

"Svako pirotehničko sredstvo je eksplozivno sredstvo.“

Naveo je kako do stradavanja djece najčešće dolazi u njihovim domovima ili u njihovoj blizini gdje je izostao roditeljski nadzor zbog čega je uputio poseban apel roditeljima:

"Roditelji nadzirite svoju djecu kako do pirotehnike ne bi došli nedozvoljenim kanalima, a posebice im pirotehniku nemojte vi kupovati. Ako se ne možete suzdržati, pirotehnička sredstva kupujte samo u prodavaonicama s odobrenjem MUP-a jer pirotehnička sredstva nabavljena on-line i ilegalnim putem su neprovjerena i bez jasnih uputa na hrvatskom jeziku zbog čega su potencijalno opasna“.

Sredstva koja mogu dovesti do smrtnog stradavanja

Voditelj Protueksplozijske službe Tomislav Vukoja istaknuo je kako su ove godine tijekom obavljenih zapljena prvi puta zaplijenjena pirotehnička sredstva koja su sadržavala od 100 do 200 grama eksploziva zbog čega mogu dovesti i do smrtnog stradavanja.

"Takva pirotehnička sredstva spadaju u kategoriju F4 i služe samo za profesionalnu uporabu te se ne mogu kupiti u legalnim prodavaonicama što znači ako ih netko posjeduje nabavio ih je isključivo ilegalno“ poručio je voditelj Vukoja.

Viša inspektorica za zaštitu od požara, eksplozive i oružje Ravnateljstva civilne zaštite Katarina Vrabac istaknula je kako najveći problem predstavlja on-line prodaja kod koje se ne provjerava dob naručitelja niti posjeduje li stručne kompetencije za rukovanjem pojedinim kategorijama pirotehničkih sredstava te na taj način pirotehnička sredstva kategorije F4 dolaze u ruke djece.

"Takve pošiljke dostavljaju se poštanskim paketima, što je zakonom zabranjeno te će Protueksplozijska služba pružiti pomoć Hrvatskoj pošti angažiranjem pasa za detekciju eksploziva.“

Vrijeme prodaje i korištenja

Prodaja pirotehnike dozvoljena je samo od 15. prosinca ove godine do 1. siječnja 2026. godine, a uporaba samo od 27. prosinca ove godine do 1. siječnja 2026. godine, istaknula je viša inspektorica Vrabac i ponovila da je Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja djeci ispod 14 godina zabranjena sva pirotehnika, tek od 14 godina djeca smiju koristiti kategoriju F1 (kategorija niskog rizika), a tek od 18 godina građanima je dopuštena kategorija F2 i F3 tzv. zabavna pirotehnika (vatromet) osim petardi i redenika koji su od 2021. godine zabranjeni.

Rezultati prošlogodišnje akcije

Rezultate prošlogodišnje operativne akcije 2024./2025. godinu na području Republike Hrvatske predstavio je voditelj Protueksplozijske službe Tomislav Vukoja koji je istaknuo kako je tijekom prošlogodišnje akcije oduzet rekordan broj pirotehničkih sredstava, preko 112.000 komada, više nego proteklih 15 godina zajedno.

Unatoč svim apelima i naporima policije 33 su osobe ozlijeđene od čega je 13 osoba teško ozlijeđeno (6 djece, 3 maloljetne i 4 punoljetne) te 20 lakše (8 djece, 4 maloljetne i 8 punoljetnih).

Nezakonitom uporabom vatrenog oružja oštećeno je ukupno 13 objekata.

Predajte nezakonitu pirotehniku bez sankcija

- Roditelji koji pronađu kod djece nedozvoljena ili bilo kakva druga pirotehnička sredstva kojih se žele riješiti na siguran način mogu na broj 192 pozvati policiju koja će doći diskretno na adresu i preuzeti sredstva sigurno i bez sankcije - pišu iz policije.