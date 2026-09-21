UŽAS Ovdje je poginuo čovjek u strašnoj nesreći u Dugom Selu!

U ponedjeljak rano ujutro u Dugom Selu jedna je osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći, javila je zagrebačka policija. Nesreća se dogodia oko 6.15 sati u Dugom Selu, na Rugvičkoj cesti. Sudarili su se osobni automobil i motocikl.

Foto: Čitatelj 24sata

U nesreći je jedna osoba smrtno stradala. Očevid je u tijeku, a zbog nesreće je promet Rugvičkom cestom u potpunosti obustavljen. Promet se odvija obilaznim pravcima.