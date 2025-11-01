UŽAS! Punjač se zapalio dok je dječak spavao, spržilo mu vrat!

Dječak (9) iz američkog grada Jena gotovo je izgubio život kada se kabel za punjenje zapleo oko metalnog lančića koji je nosio oko vrata i zapalio se dok je spavao, prenosi WDSU.

Tragedija se dogodila 19. listopada oko pet sati ujutro, kada je Laura Morrow probudila vriska svog sina Ashtyna Pittsa, koji je zadobio teške opekline po cijelom vratu i lijevoj ruci. Roditelji su ga odmah prevezli u obližnju bolnicu, a potom je helikopterom transportiran u LSU-Oschner jedinicu za opekline u gradu Shreveport.

Foto: Lauren Morrow/Facebook

Prema riječima majke, dječak je spavao pored punjača koji je bio uključen u produžni kabel. Tijekom noći došlo je do blagog odvajanja spoja, što je omogućilo da se lanac dotakne metalnih zupaca punjača. U tom trenutku došlo je do strujnog udara i zapaljenja.

- Čuo se jak prasak, probudio sam se i počeo se tresti. Vikao sam ‘upomoć’, a onda sam prestao drhtati. Ja i brat smo trčali do sobe i zvali roditelje - ispričao je Ashtyn za lokalnu televiziju.

Opeklina je bila toliko snažna da se uzorak lanca doslovno utisnuo u njegovu kožu. Majka je u bolnici proživjela šok kad je shvatila koliko je malo nedostajalo da izgubi sina.

Foto: Lauren Morrow/Facebook

- Slomila sam se i počela plakati. Nisam mogla gledati opekline, izašla sam iz sobe. Kad sam shvatila što se moglo dogoditi, jedino sam pomislila – mogli smo sada planirati sprovod - izjavila je Morrow.

Ashtyn se trenutačno nalazi u stabilnom stanju i, prema riječima liječnika, očekuje se potpuni oporavak. Njegova majka sada upozorava roditelje diljem svijeta da ne ostavljaju punjače uključene pokraj djece u krevetu, kako bi se spriječile slične tragedije.