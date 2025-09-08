Obavijesti

Užas! Sudarili se auto i Hitna u Karlovcu, poginula pješakinja

Na mjestu događaja se obavlja očevid, koji će pokazati što je uzrok ove nesreće...

Teška prometna nesreća dogodila se jutros oko 10 sati  u Zagrebačkoj ulici u Karlovcu.

Prema prvim informacijama u nesreći su sudjelovali vozilo Hitne, osobni automobil te pješakinja koja je na mjestu događaja smrtno stradala. 

Promet se odvija jednom prometnom trakom, u tijeku je policijski očevid. 

