Užas! Sudarili se auto i Hitna u Karlovcu, poginula pješakinja
Teška prometna nesreća dogodila se jutros oko 10 sati u Zagrebačkoj ulici u Karlovcu.
Prema prvim informacijama u nesreći su sudjelovali vozilo Hitne, osobni automobil te pješakinja koja je na mjestu događaja smrtno stradala.
Promet se odvija jednom prometnom trakom, u tijeku je policijski očevid.
