Užas! Sudarili se auto i Hitna u Karlovcu, poginula pješakinja

Teška prometna nesreća dogodila se jutros oko 10 sati u Zagrebačkoj ulici u Karlovcu.

Prema prvim informacijama u nesreći su sudjelovali vozilo Hitne, osobni automobil te pješakinja koja je na mjestu događaja smrtno stradala.

Promet se odvija jednom prometnom trakom, u tijeku je policijski očevid.