Užas u Albaniji: Ubio suca usred ročišta, odmah uhitili napadača

Težak oružani napad šokirao je danas albanski pravosudni sustav nakon što je sudac Apelacijskog suda u Tirani, Astrit Kaljaja, ubijen tijekom sudskog ročišta. Prema prvim informacijama, napadač je Gjon Shkëmbi, koji je ušao u sudnicu naoružan i zapucao na suca. Sigurnosne snage reagirale su odmah i uhvatile napadača, dok je oružje kojim je počinjeno ubojstvo zaplijenjeno, piše Albanian post.

Tijekom pucnjave su ranjena još dvojica muškaraca, otac i sin koji su se u tom trenutku nalazili u sudnici. Prema izvješćima iz bolnice, jedan od njih je operiran, ali je izvan životne opasnosti, dok je drugi u stabilnom stanju pod nadzorom liječnika.

Iako službene izjave policije i pravosudnih tijela još nisu objavljene, pretpostavlja se da je motiv napada povezan s imovinskim sporom koji je sudac Kaljaja vodio, a u kojem je sudjelovao i sam osumnjičeni Shkëmbi.

Tragični događaj otvorio je niz pitanja o sigurnosnim mjerama u zgradama albanskih sudova. Sud u kojem se dogodila pucnjava čuva privatna zaštitarska tvrtka, a lokalni mediji navode da detektori metala navodno nisu radili, što je napadaču omogućilo da oružje unese u sudnicu.

Sudac Astrit Kaljaja bio je dugogodišnji član albanskog pravosuđa. Radio je u Apelacijskom sudu u Skadru, a potom je prešao u Tiranu. Prošao je proces provjere (veting) 2019. godine, nakon čega su ga u službi potvrdili Nezavisno kvalifikacijsko povjerenstvo i Specijalni žalbeni panel 2022.

Istraga o okolnostima i motivima napada je u tijeku, a na mjesto događaja stigli su i istražitelji SPAK-a, specijaliziranog tijela za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.