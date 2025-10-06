Obavijesti

News

Komentari 0
DETEKTORI NISU RADILI?

Užas u Albaniji: Ubio suca usred ročišta, odmah uhitili napadača

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Albaniji: Ubio suca usred ročišta, odmah uhitili napadača
Foto: Florion Goga

Sud u kojem se dogodila pucnjava čuva privatna zaštitarska tvrtka, a lokalni mediji navode da detektori metala navodno nisu radili, što je napadaču omogućilo da oružje unese u sudnicu.

Težak oružani napad šokirao je danas albanski pravosudni sustav nakon što je sudac Apelacijskog suda u Tirani, Astrit Kaljaja, ubijen tijekom sudskog ročišta. Prema prvim informacijama, napadač je Gjon Shkëmbi, koji je ušao u sudnicu naoružan i zapucao na suca. Sigurnosne snage reagirale su odmah i uhvatile napadača, dok je oružje kojim je počinjeno ubojstvo zaplijenjeno, piše Albanian post.

Tijekom pucnjave su ranjena još dvojica muškaraca, otac i sin koji su se u tom trenutku nalazili u sudnici. Prema izvješćima iz bolnice, jedan od njih je operiran, ali je izvan životne opasnosti, dok je drugi u stabilnom stanju pod nadzorom liječnika.

Iako službene izjave policije i pravosudnih tijela još nisu objavljene, pretpostavlja se da je motiv napada povezan s imovinskim sporom koji je sudac Kaljaja vodio, a u kojem je sudjelovao i sam osumnjičeni Shkëmbi.

Tragični događaj otvorio je niz pitanja o sigurnosnim mjerama u zgradama albanskih sudova. Sud u kojem se dogodila pucnjava čuva privatna zaštitarska tvrtka, a lokalni mediji navode da detektori metala navodno nisu radili, što je napadaču omogućilo da oružje unese u sudnicu.

Sudac Astrit Kaljaja bio je dugogodišnji član albanskog pravosuđa. Radio je u Apelacijskom sudu u Skadru, a potom je prešao u Tiranu. Prošao je proces provjere (veting) 2019. godine, nakon čega su ga u službi potvrdili Nezavisno kvalifikacijsko povjerenstvo i Specijalni žalbeni panel 2022.

Istraga o okolnostima i motivima napada je u tijeku, a na mjesto događaja stigli su i istražitelji SPAK-a, specijaliziranog tijela za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'
S OTVORENIM PRTLJAŽNIKOM

FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'

Na snimci se vidi koliko je vožnja bila opasna, letjele su iskrice dok se metal vukao po asfaltu. Prizor koji je djelovao kao scena iz filma brzo je dobio svoj epilog...
TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti
TROJE MRTVIH U SLOVENIJI

TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti

Hrvatske i slovenske službe spašavanja pronašla su tijela trojice poginulih. Jedan je iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića
STRAVA NA BOHINJU Sva tri hrvatska planinara su mrtva!
UŽASNA TRAGEDIJA

STRAVA NA BOHINJU Sva tri hrvatska planinara su mrtva!

Tijelo jednog planinara pronađeno je u nedjelju popodne, dvojicu su pronašli u jutarnjim satima ponedjeljka.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025