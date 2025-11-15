Užas u BiH: Poginuo vozač, dijelovi auta rasuti su po cesti

Jedna je osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći u mjestu Živinice kraj Tuzle. Promet je obustavljen, doznaje Klix.ba.

Jedan je auto sudjelovao u nesreći, a za sada nije poznato kako je došlo do nesreće. Prema informacijama iz Uprave policije Tuzlanskog Kantona, druga osoba koja se nalazila u autu je ozlijeđena, ali ne zna se o kakvim se ozljedama radi.

Na objavljenoj fotografiji vide se dijelovi vozila koji su rasuti po cesti. U tijeku je istraga, a vozači se mole da koriste alternativne pravce.