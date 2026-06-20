Užas u Chicagu: Stali i zapucali iz terenca, najmanje 12 ranjenih

Najmanje dvanaest ljudi ranjeno je u pucnjavi na ulici u Chicagu nakon što su dvije osobe iz terenskog vozila otvorile vatru na okupljenu gomilu kasno u petak. Prema policijskom priopćenju, dvoje ranjenih, obojica muškarci, nalaze se u kritičnom stanju. Incident se dogodio na dan kada se u Sjedinjenim Američkim Državama obilježava Juneteenth, praznik kojim se slavi kraj ropstva.

Detalji napada u četvrti Washington Heights

Do pucnjave je došlo nešto poslije 23 sata u četvrti Washington Heights na južnoj strani grada. Dvije nepoznate osobe zaustavile su se u crvenom terencu i započele pucnjavu po skupini ljudi na ulici. Nakon napada, napadači su se vozilom udaljili s mjesta događaja i za njima se traga.

Među žrtvama je osam muškaraca i četiri žene, u dobi od 17 do 47 godina, koji su prevezeni u četiri različite bolnice. Jedan od ranjenih zadobio je prostrijelnu ranu bedra. Još jedan muškarac zadobio je neutvrđene ozljede, ali je odbio liječničku pomoć. Policija je prvotno odgovorila na dojavu o jednoj ranjenoj osobi, no na mjestu događaja zatekli su ženu s dvije prostrijelne rane u leđima i muškarca s četiri ogrebotine od metaka, također na leđima. Oboje su bili u stabilnom stanju.

Očevidom je utvrđeno da je na mjestu napada pronađeno više od stotinu čahura, a oštećeno je i nekoliko automobila te obližnja autobusna stanica. Detektivi provode istragu, a motivi napada za sada ostaju nepoznati.

Praznik pretvoren u tragediju

Ovaj masovni napad dogodio se na Juneteenth, važan američki praznik kojim se komemorira oslobođenje posljednjih porobljenih Afroamerikanaca u Teksasu 1865. godine. Događaj koji bi trebao biti proslava slobode i jednakosti tako je ostao u sjeni tragičnog nasilja.

Lokalni pastor i aktivist za žrtve oružanog nasilja, Donovan Price, u razgovoru za CBS News izrazio je tugu zbog činjenice da se ovakav događaj zbio upravo na dan slavlja.

​- Ovo bi trebao biti dan slavlja. Vatromet se ne bi smio pretvoriti u pucnjavu - rekao je Price.

Borba Chicaga s oružanim nasiljem

Incident u petak samo je dio šireg vala nasilja koji je pogodio grad. Prema policijskim izvješćima, od petka navečer u Chicagu je zabilježeno najmanje 21 ranjavanje vatrenim oružjem, što je rezultiralo s četiri smrtna slučaja. Iako je grad zabilježio značajan pad broja ubojstava u 2025. godini, spustivši se na najnižu razinu od 1965., prvi mjeseci 2026. pokazuju zabrinjavajući porast. Od prvog siječnja do 30. travnja zabilježeno je 130 ubojstava, što predstavlja porast od osam posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Gradske vlasti aktivno provode strategije za smanjenje nasilja, uključujući plan "Our City, Our Safety" i ljetne inicijative usmjerene na najpogođenije četvrti. Nedavno je okrug Cook najavio ulaganje od 20 milijuna dolara u programe prevencije nasilja u zajednici, s ciljem prekidanja ciklusa nasilja.

Složeni uzroci problema

Stručnjaci i bivši policijski dužnosnici ističu kako je problem oružanog nasilja u Chicagu iznimno složen. Kao neke od glavnih uzroka navode laku dostupnost oružja iz susjednih država s blažim zakonima te odluku o ukidanju tehnologije ShotSpotter, sustava za automatsku detekciju pucnjave. Uz to, nedavna studija Sveučilišta u Chicagu povezala je masovno zatvaranje javnih škola u gradu 2013. godine s kasnijim porastom oružanog nasilja u četvrtima koje su time bile pogođene.

Dio šireg američkog problema

Pucnjava u Chicagu nije izoliran slučaj, već se uklapa u zabrinjavajući trend masovnih pucnjava diljem Sjedinjenih Američkih Država. Samo tijekom lipnja 2026. godine dogodilo se nekoliko sličnih incidenata, uključujući napad u Midlandu u Teksasu, gdje je napadač ubio jednu i ranio deset osoba, te pucnjavu na festivalu u Toledu u Ohiju, gdje je ranjeno dvanaest ljudi. Prema dostupnim podacima, do kraja svibnja 2026. u SAD-u je zabilježeno 170 masovnih pucnjava, u kojima je ubijeno 175, a ranjeno 695 osoba. Ovi događaji neprestano potiču javnu raspravu o potrebi strože kontrole oružja, no značajnije zakonodavne promjene na saveznoj razini i dalje izostaju.

*uz korištenje AI-ja