PREDSJEDNIK IZRAZIO SUĆUT

Užas u Čileu: 5 turista poginulo u snježnoj oluji u Patagoniji

Piše HINA,
Snježna oluja u čileanskom parku Torres del Paine odnijela je pet života! Turisti su u opasnosti, a spasioci su pronašli četvero nestalih. Predsjednik Borić uputio je sućut obiteljima...

Petero turista poginulo je u snažnoj snježnoj oluji u čileanskom Nacionalnom parku Torres del Paine, u Patagoniji na jugu zemlje, objavile su u utorak čileanske vlasti, dodajući da je četvero ljudi koji su bili smatrani nestalima pronađeno živo. Poginula su dva njemačka, dva meksička i jedan britanski državljanin, objavile su vlasti.

Čileanski predsjednik Gabriel Borić izrazio je sućut obiteljima žrtava u objavi na društvenim mrežama.

Turisti su se izgubili u blizini kampa Los Perros, do kojeg se može doći samo nakon četiri do pet sati hoda od najbliže točke do koje se može doći automobilom, rekao je predsjednički delegat za pokrajinu Ultima Esperanza, Guillermo Ruiz.

ČILE BIRA PREDSJEDNIKA Hrvat Borić ne može tražiti novi mandat u Čileu, glavne teme izbora imigracija i kriminal
Hrvat Borić ne može tražiti novi mandat u Čileu, glavne teme izbora imigracija i kriminal

To je područje pogodila snažna snježna oluja s vjetrovima koji su puhali brzinom većom od 193 kilometra na sat, što odgovara uraganu treće kategorije.

Nacionalni park Torres del Paine obuhvaća površinu od 1800 kilometara četvornih. Svake godine posjete ga stotine tisuća ljudi.

