UŽAS U CRNOJ GORI Na streljani pronađena tri mrtva muškarca, policija traga za ubojicom!

Tri tijela pronađena su u ponedjeljak na strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgradu u Crnoj Gori, izvijestila je tamošnja Uprava policije. Prema prvim informacijama, osoba za kojom policija traga ranije je unajmila oružje na tom strelištu. Policija sumnja da je upravo njime usmrtila trojicu muškaraca.

Riječ je o P. G. (24) iz Podgorice, M. R. (67) iz Danilovgrada i N. K. (20) iz Podgorice. Policija je objavila da se osumnjičeni nakon zločina udaljio s mjesta događaja naoružan te upozorila građane da predstavlja opasnost.

- Pozivamo građane da ostanu u svojim kućama dok policija izvršitelja, za kojim traga, ne stavi pod kontrolu, te da budu oprezni u komunikaciji s nepoznatim osobama i da svako sumnjivo ponašanje prijave najbližoj policijskoj postaji - poručili su iz Uprave policije Crne Gore.

Dodali su da će, nakon prikupljanja potrebnih informacija, objaviti fotografiju i opis osobe za kojom tragaju.

U potragu za osumnjičenim uključene su jake policijske snage, među kojima su Specijalna jedinica policije i Posebna jedinica policije. Uspostavljena je blokada užeg i šireg područja u više gradova.

Policija u koordinaciji s nadležnim tužiteljstvom provodi sve potrebne mjere i radnje kako bi identificirala i pronašla osumnjičenog te rasvijetlila okolnosti ovog događaja.