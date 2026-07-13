UŽAS U DUBRAVI Namjerno se autom zabio u muškarca, vozio ga na haubi pa naglo zakočio

Muškarac (56) teško je ozlijeđen nakon što je 40-godišnjak autom zagrebačkih tablica namjerno naletio na njega. Sve se odvilo u nedjelju iza ponoći u Dubravi u Varoškoj ulici. Kratko je 56-godišnjaka vozio na poklopcu motora, a onda je naglo zakočio, uslijed čega je 56-godišnjak pao, piše PU zagrebačka.

Muškarcu su liječničku pomoć pružili u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje su utvrdili da je teško ozlijeđen.

Policija je uhitila osumnjičenog 40-godišnjaka i privela ga u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.