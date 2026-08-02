Užas u Đurđevcu: Napao dvojicu muškaraca, teško su ozlijeđeni

Đurđevačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakom kojeg sumnjiči da je u petak navečer fizički napao dvojicu muškaraca.

Prema navodima policije, 22-godišnjak je 31. srpnja u noćnim satima u Đurđevcu napao 49-godišnjaka i 30-godišnjaka. Obojica su u napadu zadobila teške tjelesne ozljede.

Protiv osumnjičenog će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede. Predan je pritvorskom nadzorniku.