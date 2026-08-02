Obavijesti

News

Komentari 0
UHIĆEN MLADIĆ (22)

Užas u Đurđevcu: Napao dvojicu muškaraca, teško su ozlijeđeni

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Đurđevcu: Napao dvojicu muškaraca, teško su ozlijeđeni
Foto: PU splitsko-dalmatinska
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prema navodima policije, 22-godišnjak je 31. srpnja u noćnim satima u Đurđevcu napao 49-godišnjaka i 30-godišnjaka. Obojica su u napadu zadobila teške tjelesne ozljede

Đurđevačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakom kojeg sumnjiči da je u petak navečer fizički napao dvojicu muškaraca.

Prema navodima policije, 22-godišnjak je 31. srpnja u noćnim satima u Đurđevcu napao 49-godišnjaka i 30-godišnjaka. Obojica su u napadu zadobila teške tjelesne ozljede.

Protiv osumnjičenog će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede. Predan je pritvorskom nadzorniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Otac na mrežama najavio crni scenarij?! Troje mrtvih u požaru, on ostavio uznemirujuću poruku
KUĆA UŽASA U ZAGORJU

Otac na mrežama najavio crni scenarij?! Troje mrtvih u požaru, on ostavio uznemirujuću poruku

Susjedi su čuli eksploziju u kući u Svetom Križu u Začretju. Odmah su pozvali vatrogasce. Oni su nakon gašenja pronašli tri tijela, a doznaje se da je riječ o ocu i dvoje maloljetne djece
UDARNI VIKEND Zatvaraju tunel Brezik na A1, kolona duga 3 km
GUŽVE PREMA MORU

UDARNI VIKEND Zatvaraju tunel Brezik na A1, kolona duga 3 km

Pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora kolona iz smjera čvora Kosnica duga je oko 12 kilometara, dok se iz smjera čvora Sveta Nedelja proteže oko sedam kilometara
Prije 13 godina ukrali su mu Opel, rekordno niski Dunav sad mu je otkrio auto: 'Plakao sam'
AUTO NAŠLI BLIZU KUĆE

Prije 13 godina ukrali su mu Opel, rekordno niski Dunav sad mu je otkrio auto: 'Plakao sam'

Obitelj se u međuvremenu odselila, no njihova tadašnja kuća nalazila se samo stotinjak metara od mjesta na kojem je automobil pronađen zbog iznimno niskog Dunava

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026