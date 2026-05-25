Užas u Francuskoj! Dječak (12) pronađen mrtav uz rijeku, oko vrata imao zavezan ručnik

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Nadležno tužiteljstvo otvorilo je istragu za ubojstvo maloljetnika. Slučaj vodi specijalizirani kriminalistički odjel u Rennesu

Francuska policija pokrenula je istragu za ubojstvo nakon što je u gradu Rennesu pronađeno tijelo 12-godišnjeg dječaka s ručnikom zavezanim oko vrata, prenosi BFMTV. Tragedija se dogodila u nedjelju poslijepodne uz obalu rijeke Vilaine. Naime, dječak je ranije rekao majci da ide na pecanje s prijateljem. Nedugo potom prolaznik je navodno čuo dječje pozive u pomoć i alarmirao hitne službe.

Vatrogasci i hitna pomoć brzo su stigli na mjesto događaja te pokušali reanimirati dječaka, no unatoč naporima liječnika, preminuo je na mjestu.

Zbog okolnosti smrti, posebice činjenice da je oko vrata imao čvrsto zavezan mokri ručnik, nadležno tužiteljstvo otvorilo je istragu za ubojstvo maloljetnika. Slučaj vodi specijalizirani kriminalistički odjel u Rennesu.

Zasad nema informacija o mogućim osumnjičenima ni o tome je li dječak bio sam u trenutku incidenta. Istraga je u tijeku.

