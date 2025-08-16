Braća poginula dok su išli ocu, roditelji se slomili: 'Pustite me da vidim jesu mi djeca živa'

Tragična prometna nesreća u petak oko 14 sati na magistralnoj cesti Ugrinovci-Batajnica šokirala je Srbiju. Petar U. (19) i njegov mlađi brat, 17-godišnji Lazar U., poginuli su kada su se automobilom Opel Corsa uslijed velike brzine sudarili s kamionom. Vozač (50) kamiona nije ozlijeđen.

Mladići su na dan nesreće išli u posjet ocu na posao kako bi mu odnijeli žarulje. Izgubili su kontrolu nad vozilom i direktno udarili kamion u suprotnoj traci. Otac, koji se bavi tehničkim pregledima, zabrinuo se kada mu se sinovi nisu javljali na telefon i krenuo je autobusom prema njima.

- Iz autobusa je vidio nesreću. Istrčao je iz vozila i molio policajce: 'Molim vas, pustite me da vidim jesu li mi djeca živa' - ispričala je mještanka za Informer.

Na mjesto nesreće ubrzo je stigla i majka poginule braće. Pala je na koljena i izgubila svijest kada je saznala tragične vijesti. Hitna pomoć ju je prevezla u Dom zdravlja.

Braća su od siline udarca poginula na mjestu nesreće. Corsa je sasvim uništena i zgužvana ispod kamiona, kojemu je oštećen prednji dio.

U tijeku je istraga nesreće, a naručena je obdukcija stradalih te tehnički pregled oba vozila koja su sudjelovala u nesreći dok je vozač kamiona podvrgnut alkotestiranju i drugim analizama.