Obavijesti

News

Komentari 1
NIJE BILA SVJESNA TRUDNOĆE?

Užas u Grazu! Čovjek pronašao mrtvu bebu na nadstrešnici, uhitili Hrvaticu (20)

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Grazu! Čovjek pronašao mrtvu bebu na nadstrešnici, uhitili Hrvaticu (20)
Foto: Pixabay

Ured za kriminalističke istrage započeo je istragu, a na mjesto događaja stigli su istražitelji i forenzičari

Čovjek je jutros u četvrti Wetzelsdorf u Grazu na nadstrešnici za auto pronašao tijelo novorođenčeta. Policija je potvrdila da je riječ o djetetu koje je rodila 20-godišnja hrvatska državljanka, koja je ubrzo uhićena.

Prema informacijama austrijskih medija, djevojka navodno nije bila svjesna trudnoće, a trudovi su je “zatekli nespremnu”. Policiji je ispričala da je rodila sama te da je novorođenče ostavila na nadstrešnici. Kada je pronađeno, bilo je potpuno golo.

Ured za kriminalističke istrage započeo je istragu, a na mjesto događaja stigli su istražitelji i forenzičari. Velika policijska prisutnost u inače mirnom stambenom naselju izazvala je zabrinutost među susjedima.

NEPRILAGOĐENA BRZINA Austrijanac (67) na motociklu zabio se u automobil kod Zadra: Dvoje ozlijeđenih, u bolnici su
Austrijanac (67) na motociklu zabio se u automobil kod Zadra: Dvoje ozlijeđenih, u bolnici su

Bit će provedena obdukcija kojom će se utvrditi je li dijete preminulo prije, tijekom ili nakon poroda, što će biti ključno za eventualne kaznene posljedice za mladu majku.

Kronen Zeitung podsjeća da se u krugu Regionalne bolnice Graz nalazi anonimni otvor za ostavljanje beba, dostupan u bilo kojem trenutku, a sve bolnice u Štajerskoj s rodilištima nude mogućnost anonimnog poroda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ribič na Dravi upecao jesetru od 35 kilograma: 'Borili smo se 40 minuta, skakala je po rijeci'
ULOV ŽIVOTA

Ribič na Dravi upecao jesetru od 35 kilograma: 'Borili smo se 40 minuta, skakala je po rijeci'

Dario Balog iz Golog Brda pecao je prošle subote na rijeci Dravi kraj otoka Križnica kad je naletjela 'zvijer'. Kolege su mu pomogle s izvlačenjem, a ribu je ubrzo vratio nazad u rijeku
STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je
PODIGNUTA OPTUŽNICA

STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je

Cijela drama se odvila zbog prevare oko kokaina vrijednog oko 60 tisuća eura. Jedan napadač je u bijegu, a drugi tvrdi da je žrtva sama htjela da ga zavežu lancem. Spasila ga je policija koja se našla u blizini
Stiže nam sibirska anticiklona: Najavili orkansku buru, kišu pa i snijeg. 'Temperature će pasti'
PRIPREMITE TOPLU ODJEĆU

Stiže nam sibirska anticiklona: Najavili orkansku buru, kišu pa i snijeg. 'Temperature će pasti'

Danas će u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu biti umjereno do pretežno oblačno, uz moguću kišu. U Dalmaciji će biti i sunca, a od sredine dana porast naoblake uz buru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025