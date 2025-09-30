Užas u Grazu! Čovjek pronašao mrtvu bebu na nadstrešnici, uhitili Hrvaticu (20)

Čovjek je jutros u četvrti Wetzelsdorf u Grazu na nadstrešnici za auto pronašao tijelo novorođenčeta. Policija je potvrdila da je riječ o djetetu koje je rodila 20-godišnja hrvatska državljanka, koja je ubrzo uhićena.

Prema informacijama austrijskih medija, djevojka navodno nije bila svjesna trudnoće, a trudovi su je “zatekli nespremnu”. Policiji je ispričala da je rodila sama te da je novorođenče ostavila na nadstrešnici. Kada je pronađeno, bilo je potpuno golo.

Ured za kriminalističke istrage započeo je istragu, a na mjesto događaja stigli su istražitelji i forenzičari. Velika policijska prisutnost u inače mirnom stambenom naselju izazvala je zabrinutost među susjedima.

Bit će provedena obdukcija kojom će se utvrditi je li dijete preminulo prije, tijekom ili nakon poroda, što će biti ključno za eventualne kaznene posljedice za mladu majku.

Kronen Zeitung podsjeća da se u krugu Regionalne bolnice Graz nalazi anonimni otvor za ostavljanje beba, dostupan u bilo kojem trenutku, a sve bolnice u Štajerskoj s rodilištima nude mogućnost anonimnog poroda.