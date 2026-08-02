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UŽAS U GRČKOJ Dva helikoptera sudarila se prilikom gašenja požara, dvoje ljudi je poginulo

Piše 24sata,
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UŽAS U GRČKOJ Dva helikoptera sudarila se prilikom gašenja požara, dvoje ljudi je poginulo
Foto: X/screenshot
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Sudarili su se helikopteri tipa Bell, unajmljeni od strane grčke vatrogasne službe, a poletjeli su s vojnog aerodroma Elefsina

Dvije su osobe poginule, a dvije su ozlijeđene u stravičnom sudaru dvaju helikoptera koji su sudjelovali u gašenju katastrofalnih šumskih požara zapadno od Atene. Nesreća se dogodila u nedjelju na području Psathe dok su se vatrogasne snage borile s vatrenom stihijom koju su raspirivali orkanski vjetrovi, pišu grčki mediji.

Sudarili su se helikopteri tipa Bell, unajmljeni od strane grčke vatrogasne službe, a poletjeli su s vojnog aerodroma Elefsina. U svakoj su letjelici bila po dva člana posade - rumunjski pilot i grčki koordinator operacija. Poginuli su jedan rumunjski i jedan grčki državljanin. Prema prvim informacijama tvrtke koja je iznajmila helikoptere, do sudara je došlo zbog ljudske pogreške, a zasad nema izvješća o tehničkom kvaru.

Samo nekoliko sati prije tragedije, grčki premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je na ekstremne uvjete. U objavi na Facebooku naveo je kako snažni vjetrovi onemogućuju sigurno djelovanje zračnih snaga. "Postoje trenuci kada priroda i intenzitet vremenskih pojava nadilaze svako ljudsko planiranje i operativne sposobnosti.

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Kada vjetrovi pušu takvim intenzitetom, čak ni deseci zračnih sredstava kojima raspolažemo ne mogu sigurno djelovati", napisao je Mitsotakis, dodajući da je teret borbe pao gotovo isključivo na ljude na terenu.

Nesreća se dogodila usred borbe s požarima u kojima je angažirano gotovo 500 vatrogasaca, uz pomoć iz Francuske i Rumunjske. Vatra je uništila više od stotinu domova i prisilila stotine ljudi na evakuaciju, često morskim putem kao jedinim izlazom. Mještanin Minas Tzortzanis opisao je situaciju kao "potpuno uništenje".

*uz korištenje AI-ja
 

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