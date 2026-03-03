Obavijesti

News

Komentari 3
IZVJEŠĆE CRVENOG POLUMJESECA

Užas u Iranu: U napadima SAD-a i Izraela umrlo najmanje 787

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Iranu: U napadima SAD-a i Izraela umrlo najmanje 787
Foto: Amir Cohen

Napadi su pogodili 153 grada, a humanitarne službe i dalje tragaju za žrtvama. Organizacija Hengaw navodi da je ukupno poginulo više od 1500 ljudi.

Admiral

Najmanje 787 ljudi ubijeno je u izraelsko-američkim napadima na Iran, priopćilo je u utorak iransko društvo Crvenog polumjeseca. Humanitarna skupina izvijestila je na Telegramu da su se napadi dogodili u 153 grada diljem zemlje. Više od 3600 hitnih službi raspoređeno je diljem zemlje, priopćila je, dodajući da se operacije potrage i spašavanja nastavljaju na mnogim lokacijama. Organizacija za ljudska prava Hengaw sa sjedištem u Norveškoj u ponedjeljak je znatno povećala broj poginulih od subote, izvijestivši o više od 1500 smrtnih slučajeva.

'NAJJAČE BOMBARDIRANJE' Noć straha u Teheranu: Dim i eksplozije nad Alborzom nakon izraelsko-američkih udara
Noć straha u Teheranu: Dim i eksplozije nad Alborzom nakon izraelsko-američkih udara

Prema Hengawu, oko 1300 poginulih bili su pripadnici oružanih snaga, a oko 200 civili. Skupina kaže da se oslanja na mrežu kontakata unutar zemlje kako bi dokumentirala žrtve.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'
ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU

Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'

Iran je napao i britansku bazu na Cipru. Grci spremni odgovoriti. EU zemlje podijeljenih stavova oko pomaganja SAD-u. Sukob se širi regijom
Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!
DOZNAJEMO

Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!

Slijetanje na Krk bilo je svega nekoliko sati nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države napali Iran te nakon zatvaranja zračnog prostora
Pogodili nuklearno postrojenje u Iranu. Raste broj mrtvih
IZ MINUTE U MINUTU

Pogodili nuklearno postrojenje u Iranu. Raste broj mrtvih

Četvrti je dan rata, borbe se ne smiruju. Iako je Iran ostao bez cijelog državnog vrha, stalno bombardira Izrael i američke baze na Bliskom istoku. Trump i Rubio tvrde da najžešći udari tek dolaze

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026