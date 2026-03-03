Užas u Iranu: U napadima SAD-a i Izraela umrlo najmanje 787

Najmanje 787 ljudi ubijeno je u izraelsko-američkim napadima na Iran, priopćilo je u utorak iransko društvo Crvenog polumjeseca. Humanitarna skupina izvijestila je na Telegramu da su se napadi dogodili u 153 grada diljem zemlje. Više od 3600 hitnih službi raspoređeno je diljem zemlje, priopćila je, dodajući da se operacije potrage i spašavanja nastavljaju na mnogim lokacijama. Organizacija za ljudska prava Hengaw sa sjedištem u Norveškoj u ponedjeljak je znatno povećala broj poginulih od subote, izvijestivši o više od 1500 smrtnih slučajeva.

Prema Hengawu, oko 1300 poginulih bili su pripadnici oružanih snaga, a oko 200 civili. Skupina kaže da se oslanja na mrežu kontakata unutar zemlje kako bi dokumentirala žrtve.