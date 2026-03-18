UŽAS U ISTRI Monstrum (41) seksualno zlostavljao dijete!

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je optužnicu protiv 41-godišnjeg hrvatskog državljanina kojeg sumnjiče za niz teških kaznenih djela, među njima i seksualno zlostavljanje te povredu prava djeteta. Prema optužnici, muškarac je godinama, od 2015. pa sve do kraja 2025., na području Istre i okolice Rijeke činio kaznena djela na štetu djeteta, ali i nasilje u obitelji. Terete ga za teško kazneno djelo protiv spolne slobode, kao i za povredu djetetovih prava te obiteljsko nasilje.

Tužiteljstvo je predložilo da mu se produlji istražni zatvor, koji mu je već ranije određen.

Razlog je, kako navode, opasnost da bi mogao ponoviti kazneno djelo.