Tužiteljstvo tereti hrvatskog državljanina za niz teških kaznenih djela, uključujući spolno zlostavljanje, povredu prava djeteta i obiteljsko nasilje.
UŽAS U ISTRI Monstrum (41) seksualno zlostavljao dijete!
Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je optužnicu protiv 41-godišnjeg hrvatskog državljanina kojeg sumnjiče za niz teških kaznenih djela, među njima i seksualno zlostavljanje te povredu prava djeteta. Prema optužnici, muškarac je godinama, od 2015. pa sve do kraja 2025., na području Istre i okolice Rijeke činio kaznena djela na štetu djeteta, ali i nasilje u obitelji. Terete ga za teško kazneno djelo protiv spolne slobode, kao i za povredu djetetovih prava te obiteljsko nasilje.
Optužnicom ga se tereti da je navedena kaznena djela počinio u razdoblju od 2015. do 26. prosinca 2025., u mjestu u Istri i okolici Rijeke, javlja Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci.
Tužiteljstvo je predložilo da mu se produlji istražni zatvor, koji mu je već ranije određen.
Razlog je, kako navode, opasnost da bi mogao ponoviti kazneno djelo.
